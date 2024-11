Les collègues sont vite contagieux

L'hiver est souvent synonyme de nez qui coule. On dénombre plus de 400 virus du rhume différents : pas étonnant, donc, qu'ils nous atteignent parfois. Mais à quelle vitesse ? Ainsi qu'il ressort d'une étude américaine, lorsqu'un virus du rhume est présent dans un immeuble de bureaux, quatre heures suffisent pour qu'il se propage à la moitié des personnes présentes.

Les chercheurs ont appliqué un virus sur une poignée de porte dans un bureau de 80 employés. En l'espace d'une demi-journée de travail, il est apparu que la moitié d'entre eux étaient contaminés. Les germes se sont propagés de la poignée de porte aux toilettes, aux ordinateurs, aux bureaux et aux téléphones. Mais aussi aux interrupteurs, aux micro-ondes et aux machines à café.

3 conseils simples pour rester en bonne santé

1. Lavez-vous les mains

Cette consigne est particulièrement importante après un passage aux toilettes, avant le repas et après avoir salué un grand nombre de personnes. Il est également conseillé d'emporter avec soi un désinfectant pour les mains.

2. Ne vous touchez pas le nez, la bouche ou les yeux.

Si vous entrez en contact avec un virus et que vous vous touchez le nez, la bouche ou les yeux (ce que nous faisons en moyenne 16 fois par heure, selon les études), le virus peut pénétrer dans votre organisme et vous rendre malade.

3. Dormez et mangez à des heures régulières et évitez le stress.

Le repos et le sommeil sont essentiels pour récupérer et rester en bonne santé, tout comme une alimentation régulière et variée. Par ailleurs, un stress excessif a pour effet d'affaiblir votre système immunitaire et de vous rendre plus vulnérable aux maladies. L'exercice, la méditation ou de simples exercices de respiration peuvent contribuer à réduire rapidement votre niveau de stress.

Que faire si vous êtes contaminé malgré tout ?

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler à un médecin généraliste agréé par vidéo, sans rendez-vous. Ce dernier peut vous aider à évaluer vos symptômes et vous conseiller un traitement.

Obtenez de l'aide dans l'app Doktr