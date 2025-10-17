8 conseils pour renforcer votre système immunitaire
17 octobre 2025
Vous voulez mieux protéger votre corps contre les virus et les bactéries et préserver vos défenses naturelles ? Un système immunitaire fort est votre meilleur allié pour rester en bonne santé, même lorsque les microbes sont de retour.
Dans notre quotidien actif et connecté, nous sommes constamment en contact avec d’autres personnes. C’est ce qui rend la vie dynamique… mais qui augmente aussi notre exposition aux agents pathogènes. Voici nos meilleurs conseils pour renforcer votre système immunitaire et mieux soutenir votre organisme tout au long de l'année.
1. Donnez la priorité au sommeil
Dormez suffisamment. Un bon sommeil est indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Dormir suffisamment, c’est investir dans votre santé. Ne sous-estimez pas son importance. Des troubles du sommeil ? Lisez ici nos conseils contre l’insomnie
2. Mangez sainement
Une alimentation variée et riche en nutriments soutient vos défenses naturelles. Faites des choix éclairés : privilégiez les vitamines, minéraux, protéines et bonnes graisses pour un menu complet et varié.
3. Récupérez du stress
Le stress fait partie de la vie, mais c’est la récupération qui fait toute la différence. Pas besoin de rester immobile : une balade en pleine nature, une séance de méditation ou du temps pour un hobby peuvent suffire à relâcher la pression. En période de stress, il est d’autant plus important de prendre soin de vous… et de suivre les autres conseils de cette liste.
4. Profitez de la nature
Une balade renforce le système immunitaire. Plusieurs études le montrent. C’est valable pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Selon de nombreux chercheurs, les substances chimiques présentes dans l'air des forêts et sécrétées par les arbres et les plantes ont un effet bénéfique.
Le bain de forêt a également d'autres vertus pour le corps : il fait baisser la tension artérielle et le niveau de stress, augmente la concentration et aide à lutter contre la fatigue morale et les troubles du sommeil. Pour en savoir plus sur l'art japonais des bains de forêt, cliquez ici.
5. Bougez régulièrement
L’activité physique quotidienne, même modérée, est bénéfique pour la santé et stimule le système immunitaire. Pas le temps de faire du sport ? De nombreuses applications et sites web proposent des entraînements courts à faire chez soi. Ce qui compte, c’est la régularité, bien plus que l’intensité.
6. Évitez l'alcool
La consommation d’alcool affaiblit les défenses naturelles de l’organisme face aux virus et aux bactéries.
7. Arrêtez de fumer
Le tabac augmente la vulnérabilité aux infections.
8. Faites le plein de vitamine D
En automne et en hiver, il est recommandé de prendre un complément en vitamine D, car l’exposition au soleil est souvent insuffisante. De mai à septembre, une exposition modérée au soleil suffit généralement pour faire le plein de vitamine D. Des études ont montré qu’un taux trop bas de vitamine D est associé à un risque accru de COVID-19 et d’autres maladies.
Aucune de ces habitudes ne suffit à elle seule. Plus vous en adoptez, plus votre système immunitaire sera performant. Et le plus beau dans tout cela ? Ce qui est bon pour votre immunité l’est aussi pour prévenir d’autres maladies, comme les troubles cardiovasculaires, le diabète et les différentes formes de cancer.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Vous avez des questions sur vos défenses naturelles, les vitamines ou votre mode de vie ? Avec l’app Doktr, vous échangez rapidement avec un médecin généraliste agréé. Vous examinerez ensemble ce dont votre corps a besoin pour renforcer son système immunitaire.
