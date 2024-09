Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est un moyen pour l'organisme de réagir aux événements et aux exigences de l'environnement. Il peut fournir une force et une énergie supplémentaires dans des situations où elles sont nécessaires, par exemple pour donner le meilleur de soi-même lors d'un entretien d'embauche ou d'une compétition. Toutefois, si la réaction dure longtemps sans possibilité de récupération, il peut y avoir des répercussions sur l'organisme.

Quels sont les différents types de stress ?

Pour gérer au mieux le stress, il est souvent utile de modifier à la fois les pressions extérieures et la façon dont le stress est ressenti à l'intérieur du corps. Pour apprendre à gérer le stress, il est important de comprendre en quoi il consiste et ce qui peut déclencher la réaction. Le stress peut être divisé en deux catégories principales : le stress aigu et le stress chronique.

Le stress aigu

Le stress aigu est une réaction immédiate et puissante à une menace perçue, à une situation exigeante ou à une peur. Un entretien d'embauche, une compétition, un saut en parachute ou un excès de vitesse sont autant d'exemples d'événements susceptibles de provoquer un stress aigu.

Le stress aigu n'est pas dangereux. Au contraire, nous devons y être exposés de temps en temps. L'important est d'avoir le temps de récupérer et de dormir après les périodes de stress. Dans de rares cas, lorsque l'événement est extrêmement menaçant ou effrayant, le stress aigu peut entraîner des problèmes résiduels. Il peut alors donner lieu à ce que l'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Celui-ci peut se manifester par des symptômes d’ordre psychique ou physique (céphalées de tension, problèmes d'estomac, fatigue, etc).

Le stress chronique

Le stress aigu peut être bénéfique en termes d'autonomie, d'énergie et de motivation. Dans ce contexte, on parle souvent de stress positif. La situation devient problématique lorsque les facteurs de stress et le stress provoqué s'accumulent et ne disparaissent pas.

Un tel stress prolongé peut entraîner des symptômes physiques, tels que des maux de tête et des troubles du sommeil. La réaction au stress prolongé est plus subtile que celle au stress aigu, mais elle peut causer des dommages plus importants à long terme. Un stress prolongé sans récupération adéquate peut conduire au syndrome de fatigue.

Quels sont les symptômes du stress ?

Un stress prolongé peut provoquer des symptômes dans de nombreuses parties du corps. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs des affirmations suivantes, c'est peut-être le signe que vous devriez revoir votre situation et apporter des changements :

Vous vous sentez souvent fatigué et pesant le matin, même si vous avez suffisamment dormi.

et le matin, même si vous avez suffisamment dormi. Vous dormez mal, par exemple vous avez des difficultés à vous endormir ou vous vous réveillez trop tôt et une fois éveillé, vous commencez à cogiter.

Vous êtes sur les nerfs et avez du mal à vous détendre.

et avez du mal à vous détendre. Vous trouvez que les autres sont lents , et vous avez du mal à être patient avec eux.

, et vous avez du mal à être patient avec eux. Votre cerveau fonctionne différemment, par exemple vous avez plus de mal à vous souvenir des chose s et à vous concentrer.

s et à vous concentrer. Vous êtes plus facilement irrité , par exemple par de petites choses qui ne vous dérangent pas d'habitude.

, par exemple par de petites choses qui ne vous dérangent pas d'habitude. Vous ne ressentez plus autant de désir qu'avant et vous avez perdu tout intérêt pour le sexe .

. Vous ne respirez pas correctement, mais vous restez bloqué dans une respiration superficielle .

. Vous avez l'impression de manquer de temps et choisissez de ne pas vous reposer, de ne pas vous amuser, de ne pas avoir de relations sociales et de ne pas faire des choses qui vous font du bien.

et choisissez de ne pas vous reposer, de ne pas vous amuser, de ne pas avoir de relations sociales et de ne pas faire des choses qui vous font du bien. Vous avez plus souvent des rhumes ou d'autres infections, telles que des infections de la gorge ou des infections urinaires à répétition.

ou d'autres infections, telles que des infections de la gorge ou des infections urinaires à répétition. Vous avez d'autres symptômes physiques, tels que des palpitations, des maux de tête ou des problèmes d'estomac.

Vous vous sentez déprimé .

Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, même si vous faites tout ce que vous pouvez.

Vous sentez une boule dans la poitrine, un nœud dans l'estomac ou d'autres symptômes d'anxiété.

ou d'autres symptômes d'anxiété. Vous devez boire plus d'alcool que d'habitude pour vous détendre.

Pour apprendre à gérer le stress, il faut d'abord identifier ce qui déclenche les réactions de stress et développer des stratégies pour y faire face. L'une des méthodes consiste à dresser une liste de toutes les situations, défis, pensées et inquiétudes qui déclenchent une réaction de stress.

Pour la plupart des gens, il devient alors évident qu'une partie du stress provient de facteurs externes, mais que le stress est également alimenté de l'intérieur par des pensées et des peurs.

Reconnaître le problème est la première étape pour le résoudre. En identifiant vos propres sources de stress, tant externes qu'internes, vous pouvez apprendre à mieux les gérer. La gestion du stress consiste à éliminer et à modifier les causes externes du stress, mais aussi à travailler sur les causes internes du stress. Cela implique de travailler sur sa façon de penser, de remettre en question les points de vue négatifs et de se réorienter vers des points de vue plus positifs.

Voici quelques exemples de stratégies pour vous aider à gérer le stress :

Demander l'aide d'un professionnel . Dans de nombreux cas, il est utile de demander l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute pour apprendre à gérer le stress dès les premiers stades d'un stress à long terme. La grande majorité des personnes qui tombent malades à cause du stress ont demandé de l'aide trop tard.

. Dans de nombreux cas, il est utile de demander l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute pour apprendre à gérer le stress dès les premiers stades d'un stress à long terme. La grande majorité des personnes qui tombent malades à cause du stress ont demandé de l'aide trop tard. Bouger . L'exercice physique augmente la résistance au stress. Un corps en bonne santé est mieux à même de résister à une réaction de stress, et l'exercice est une bonne forme de récupération. L'activité physique permet également de mieux dormir.

. L'exercice physique augmente la résistance au stress. Un corps en bonne santé est mieux à même de résister à une réaction de stress, et l'exercice est une bonne forme de récupération. L'activité physique permet également de mieux dormir. Se coucher à temps . Le sommeil est un élément important de la récupération du cerveau après un stress. Tout comme l'exercice, le sommeil vous aide à mieux gérer le stress.

. Le sommeil est un élément important de la récupération du cerveau après un stress. Tout comme l'exercice, le sommeil vous aide à mieux gérer le stress. Identifier les facteurs de stress . Notez les éléments qui déclenchent le stress et demandez de l'aide pour les modifier. Réfléchissez à ce que vous pouvez éliminer et à ce que vous pouvez changer.

. Notez les éléments qui déclenchent le stress et demandez de l'aide pour les modifier. Réfléchissez à ce que vous pouvez éliminer et à ce que vous pouvez changer. Faire des exercices de respiration. Le cerveau prend l'empreinte du corps et il est donc plus facile de sortir d'une situation stressante en respirant profondément et abondamment. Cela calme tout le corps. La pleine conscience et le yoga sont d'autres bons moyens de se détendre.

Quand chercher de l'aide ?

Si vous reconnaissez les symptômes du stress, vous devez chercher de l'aide. La plupart des personnes qui tombent malades à cause du stress consultent trop tard. Une aide précoce permet une guérison plus rapide et réduit le risque de symptômes à long terme.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste ou à un psychologue reconnu, sans devoir prendre rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes et vous rediriger vers un psychologue francophone reconnu (consultation par vidéo). Le psychologue peut vous proposer des thérapies personnalisées.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes

Est-il possible d’avoir un zona à cause du stress ? Oui, il est possible d'avoir un zona à cause du stress. Le stress chronique ou intense peut affaiblir le système immunitaire, ce qui permet au virus varicelle-zona (le virus responsable de la varicelle et du zona) de se réactiver. Lorsque le virus se réactive, il provoque une éruption cutanée douloureuse caractéristique du zona. Les facteurs de risque incluent également l'âge avancé, certaines maladies et traitements qui affaiblissent le système immunitaire. Si vous présentez des symptômes de zona, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié.

Qu’entend-on par boutons de stress ? Les boutons de stress, également appelés éruptions cutanées de stress, sont des réactions de la peau déclenchées par le stress. Ils apparaissent souvent comme des rougeurs, des boutons ou des plaques sèches. Le stress peut provoquer une libération accrue de cortisol, une hormone qui peut enflammer la peau et aggraver des affections existantes comme l'acné, l'eczéma et le psoriasis. Les zones les plus courantes pour les boutons de stress sont le visage, le cou, la poitrine et le dos.

Quelles sont les causes externes du stress ? Les situations qui vous stressent peuvent être à la fois positives et négatives. Voici quelques exemples d'événements dans l'environnement qui peuvent causer du stress : Changements majeurs dans votre situation de vie. Il peut s'agir de changements souhaités, tels que le mariage, la naissance d'enfants, la rénovation d'une maison, un nouveau défi au travail. Il peut également s'agir de changements non désirés, comme un divorce ou un décès. L'environnement autour de vous. Les influences environnementales peuvent être stressantes, comme les bruits forts, les chiens qui aboient, les ventilateurs qui vrombissent, le soleil éclatant ou les orages. Des événements inattendus . Un nouveau patron, un dégât des eaux dans la maison, une augmentation de loyer - tous ces événements peuvent déclencher une réaction de stress. Événements liés au travail . Les facteurs de stress les plus courants au travail sont les suivants : surcharge de travail, trop d’e-mails à traiter, trop de réunions, des difficultés avec les collègues ou un patron exigeant. Situations sociales . Rencontrer de nouvelles personnes peut être stressant, par exemple lors d'un rendez-vous à l'aveugle. D'autres situations sociales peuvent également être stressantes, comme les réunions de famille, le fait de passer du temps ensemble pendant les vacances ou de partir en vacances ensemble.

Quelles sont les causes internes du stress ? Les réactions au stress dépendent non seulement de ce qui se passe dans l'environnement , mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur du corps . Par exemple, ce qui est perçu comme stressant par une personne peut être agréable pour une autre. Il y a différentes façons de percevoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Ce qui complique encore les choses, c'est que le cerveau ne peut pas faire la différence entre les événements réels et les faits dont on pense qu’ils pourraient se produire. En somme, cela signifie que le "paysage interne" des pensées et des sentiments joue un rôle important dans la réaction au stress. Voici quelques exemples de causes internes de stress : Les peurs . Les peurs les plus courantes sont la peur de parler en public et la peur de prendre l'avion. La difficulté à faire face à l'incertitude . Personne ne contrôle totalement ce qui se passe dans la vie. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres à faire face à des situations qui impliquent une incertitude quant à ce qui va se passer. Les pensées et perceptions . Il peut s'agir d'opinions, d'attitudes ou d'attentes. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point nos pensées influencent notre comportement. La bonne nouvelle, c'est que chacun a la possibilité d'influencer ses pensées. En même temps, il est important d'être patient avec soi-même, car il faut du temps et des efforts pour changer certaines peurs profondément ancrées, certains comportements acquis et certaines attentes.



