Nous avons tous été confrontés un jour à une peur d’échouer. Pour certains, cependant, il s’agit d’un combat quotidien qui influence leur vie.

La peur de l’échec est un trouble anxieux courant, qui peut se manifester de différentes manières et dans différentes catégories d’âge. Cet article vous en dit plus sur la peur de l’échec, ses symptômes, ses causes et ses traitements.