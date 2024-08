Quels sont les troubles du sommeil ?

Les troubles du sommeil signifient que votre comportement pendant le sommeil est altéré . Il existe de nombreux types de troubles du sommeil.

En voici quelques-uns :

L'insomnie , qui se traduit par des difficultés à s'endormir et à rester endormi toute la nuit.

, qui se traduit par des difficultés à s'endormir et à rester endormi toute la nuit. L'apnée du sommeil , qui se traduit par un arrêt de la respiration pendant le sommeil. L’arrêt respiratoire correspond à une pause respiratoire non dangereuse. Cependant, si l’apnée du sommeil n’est pas traitée, elle peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé.

, qui se traduit par un arrêt de la respiration pendant le sommeil. L’arrêt respiratoire correspond à une pause respiratoire non dangereuse. Cependant, si l’apnée du sommeil n’est pas traitée, elle peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé. Les jambes sans repos, ce qui rend l'endormissement difficile. Ce ne sont pas simplement des crampes pendant la nuit. Il s’agit d’un trouble neurologique qui cause un besoin incessant de bouger les jambes.

Le sommeil est essentiel à la récupération du corps et du cerveau. Le sommeil libère des hormones importantes, notamment l'hormone de croissance. Un bon sommeil est donc essentiel pour que les enfants grandissent correctement.

Lisez ceci pour en savoir plus sur les conséquences du manque de sommeil sur votre corps.

Les adultes dorment généralement entre 6 et 9 heures par nuit, mais cela varie considérablement d'une personne à l'autre. À l'adolescence, nous avons besoin de plus de sommeil et, en vieillissant, nous en avons moins besoin.

Quelles sont les causes des insomnies ?

Les insomnies peuvent avoir différentes causes

Le stress et l'inquiétude peuvent perturber le sommeil. Le stress pousse votre système nerveux à se mettre en marche et à rester éveillé, ce qui vous empêche de vous détendre et de vous endormir. Votre sommeil peut devenir superficiel, vous pouvez vous réveiller tôt et avoir du mal à vous rendormir.

peuvent perturber le sommeil. Le stress pousse votre système nerveux à se mettre en marche et à rester éveillé, ce qui vous empêche de vous détendre et de vous endormir. Votre sommeil peut devenir superficiel, vous pouvez vous réveiller tôt et avoir du mal à vous rendormir. Un environnement perturbant est une cause fréquente de troubles du sommeil. Vos enfants peuvent vous réveiller au milieu de la nuit, votre partenaire peut ronfler bruyamment ou vos voisins peuvent être bruyants. Si vous vivez en ville, vous pouvez être dérangé par le bruit de la circulation.

est une cause fréquente de troubles du sommeil. Vos enfants peuvent vous réveiller au milieu de la nuit, votre partenaire peut ronfler bruyamment ou vos voisins peuvent être bruyants. Si vous vivez en ville, vous pouvez être dérangé par le bruit de la circulation. Le ronflement peut perturber le sommeil de la personne qui ronfle et de celle qui dort à côté d'elle. Si vous ronflez beaucoup et bruyamment, il se peut que vous souffriez d'apnée du sommeil, ce qui signifie que vous prenez des respirations courtes pendant la nuit. Cela prive votre corps d'oxygène et perturbe votre sommeil, ce qui vous fatigue pendant la journée. Pour savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil, vous devez subir un examen.

peut perturber le sommeil de la personne qui ronfle et de celle qui dort à côté d'elle. Si vous ronflez beaucoup et bruyamment, il se peut que vous souffriez d'apnée du sommeil, ce qui signifie que vous prenez des respirations courtes pendant la nuit. Cela prive votre corps d'oxygène et perturbe votre sommeil, ce qui vous fatigue pendant la journée. Pour savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil, vous devez subir un examen. L'alcool peut faciliter l'endormissement, mais il rend le sommeil plus superficiel et plus agité. L'alcool vous réveille également plus tôt que d'habitude et les problèmes de ronflement sont amplifiés.

peut faciliter l'endormissement, mais il rend le sommeil plus superficiel et plus agité. L'alcool vous réveille également plus tôt que d'habitude et les problèmes de ronflement sont amplifiés. La nicotine et la caféine peuvent rendre l'endormissement plus difficile. Les fumeurs se réveillent également plus souvent la nuit. L'effet de la caféine varie d'une personne à l'autre et certaines personnes ne peuvent pas boire de café ou d'autres boissons contenant de la caféine en fin de journée sans avoir des difficultés à s'endormir.

peuvent rendre l'endormissement plus difficile. Les fumeurs se réveillent également plus souvent la nuit. L'effet de la caféine varie d'une personne à l'autre et certaines personnes ne peuvent pas boire de café ou d'autres boissons contenant de la caféine en fin de journée sans avoir des difficultés à s'endormir. Les maladies et autres problèmes de santé peuvent affecter le sommeil, par exemple si vous souffrez de douleurs articulaires, de crampes dans les jambes ou de problèmes respiratoires, en raison d'une maladie chronique ou d'un rhume. D'autres maladies peuvent perturber le sommeil, comme les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, la maladie de Parkinson, l'anxiété, la dépression et la démence.

peuvent affecter le sommeil, par exemple si vous souffrez de douleurs articulaires, de crampes dans les jambes ou de problèmes respiratoires, en raison d'une maladie chronique ou d'un rhume. D'autres maladies peuvent perturber le sommeil, comme les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, la maladie de Parkinson, l'anxiété, la dépression et la démence. Les troubles du rythme circadien , tels que le décalage horaire ou le travail posté, peuvent perturber le sommeil.

, tels que le décalage horaire ou le travail posté, peuvent perturber le sommeil. Évitez de dormir pendant la journée . Dormir un peu après l'école peut rendre plus difficile l'endormissement le soir. Cependant, une sieste ne dépassant pas 15 minutes peut être faite.

. Dormir un peu après l'école peut rendre plus difficile l'endormissement le soir. Cependant, une sieste ne dépassant pas 15 minutes peut être faite. Ne faites pas d'exercice trop tard . Faire de l'exercice trop tard peut rendre l'endormissement plus difficile.

. Faire de l'exercice trop tard peut rendre l'endormissement plus difficile. Repas du soir léger. Les adolescents ont parfois besoin de manger beaucoup et peuvent avoir besoin d'un repas supplémentaire avant d'aller se coucher.

Quels sont les symptômes des insomnies ?

Si vous ne dormez pas suffisamment pendant une longue période, cela peut affecter votre vie quotidienne :

Vous pouvez avoir des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes, à vous souvenir des choses et à vous concentrer.

Vous pouvez avoir des difficultés à contrôler votre humeur, réagir de manière excessive et vous mettre plus facilement en colère, être irritable ou triste.

Vous pouvez commencer à vous endormir lorsque vous êtes passif, par exemple en regardant la télévision ou en assistant à une réunion.

Le fait d'être fatigué le matin ne signifie pas nécessairement que vous n'avez pas assez dormi. Le sommeil comporte différentes phases où l'on dort plus ou moins profondément, et si l'on vous réveille alors que vous êtes en plein sommeil, vous pouvez vous sentir très fatigué et avoir du mal à vous réveiller. Il est donc préférable d'évaluer le sommeil nocturne en fonction de la façon dont vous vous sentez plus tard dans la journée.

Les insomnies à long terme peuvent également augmenter le risque de maladie.

Que pouvez-vous faire en cas d’insomnie ?

Voici ce que vous pouvez faire pour vous aider à mieux dormir :

faire de l'exercice régulièrement

manger et dormir à heures fixes

réduire votre stress

perdre du poids, si vous ronflez

éviter la lumière le soir pour ne pas perturber votre rythme circadien. La lumière des ordinateurs et des téléphones portables peut également perturber le sommeil.

ne pas dormir plus de 30 minutes dans la journée, même si vous êtes fatigué. Dormir plus longtemps peut perturber votre rythme circadien et affecter votre sommeil nocturne

éviter la nicotine, l'alcool et la caféine, qui peuvent nuire au sommeil

écrire sur une feuille de papier les choses dont vous devez vous souvenir pour vous aider à vous détendre et à oublier ce que vous devez faire le lendemain

essayer de faire des exercices de relaxation ou de pratiquer la pleine conscience

vous détendre et éviter de commencer de nouvelles activités avant de vous endormir. Essayez de vous détendre une ou deux heures avant de vous endormir.

faites de votre chambre un lieu de sommeil et de repos. Ne travaillez pas au lit, gardez la chambre fraîche, calme et sombre, et enlevez le réveil et le téléphone portable s'ils augmentent votre stress (si vous voulez savoir combien de temps il vous reste avant de devoir vous lever). La qualité de votre literie joue également sur la qualité de votre sommeil.

Si vous êtes insomniaque au lit, essayez de vous lever et de faire quelque chose de calme et de tranquille pendant un certain temps jusqu'à ce que vous vous sentiez à nouveau fatigué, afin que votre cerveau n'associe pas le lit au stress et à l'insomnie.

Quels sont les traitements des insomnies ?

Il existe différents traitements en cas de problèmes de sommeil :

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) peut aider à résoudre différents types de problèmes de sommeil. Par exemple, la TCC peut vous aider à mieux comprendre les causes de vos problèmes et vous apprendre à vous détendre et à respecter des horaires de sommeil réguliers. Vous pouvez également réduire votre temps de sommeil afin d'augmenter vos besoins en sommeil pour la nuit suivante.

(TCC) peut aider à résoudre différents types de problèmes de sommeil. Par exemple, la TCC peut vous aider à mieux comprendre les causes de vos problèmes et vous apprendre à vous détendre et à respecter des horaires de sommeil réguliers. Vous pouvez également réduire votre temps de sommeil afin d'augmenter vos besoins en sommeil pour la nuit suivante. Il existe également différents types de médicaments qui peuvent améliorer le sommeil. Il est important de consulter un médecin avant d’en utiliser. Les médicaments contre les troubles du sommeil doivent être utilisés le moins longtemps possible.

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Vous devez consulter un médecin si vous avez des difficultés à dormir au moins une nuit sur deux depuis plus de quatre semaines.

Vous pouvez présenter un ou plusieurs des problèmes suivants :

Il vous faut plus de 45 minutes pour vous endormir.

Vous vous réveillez une ou plusieurs fois par nuit et vous avez du mal à vous rendormir.

Vous vous réveillez tôt le matin avant d'avoir suffisamment dormi et vous n'arrivez pas à vous rendormir.

Si vous n'arrivez pas à dormir depuis plusieurs nuits et que vous vous sentez très mal, vous devez demander un traitement d'urgence.

Si vous avez essayé tout cela et que vous faites toujours des insomnies, vous pouvez contacter un médecin généraliste et/ou un psychologue via notre app Doktr pour vous aider à résoudre vos problèmes de sommeil.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes