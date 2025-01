Qu'est-ce que la fibromyalgie ?

La fibromyalgie, également connue sous le nom de rhumatisme des tissus mous, est un syndrome douloureux chronique caractérisé par des douleurs musculaires persistantes dans différentes parties du corps.

Elle est classée dans la catégorie des douleurs nociceptives, la capacité de l'organisme à interpréter les signaux de la douleur étant altérée. En d'autres termes, des stimuli qui ne devraient normalement pas provoquer de douleur en provoquent. Dans le cas de la fibromyalgie, l'organisme est ainsi amené à percevoir une douleur généralisée, avec une hypersensibilité anormale dans tout le corps.

Quelle est la cause de la fibromyalgie ?

Cette maladie musculaire est causée par une modification des voies nerveuses, entraînant une hypersensibilité aux signaux de la douleur et une capacité réduite à réguler les signaux de cette dernière. Par conséquent, lorsque les nerfs sensibles à la douleur sont activés, ils produisent une réaction douloureuse plus forte que la normale. Il arrive également que l'activation des nerfs sensoriels suscite un signal de douleur. En d'autres termes, tout se passe comme si vous perceviez constamment le plus petit murmure comme un cri puissant.

Pour certains, les symptômes de la fibromyalgie peuvent apparaître après un traumatisme majeur, tel qu'un événement très stressant, une intervention chirurgicale ou une infection grave. Dans d'autres cas, ces symptômes apparaissent progressivement, sans cause évidente. Si les symptômes apparaissent progressivement, il est fréquent qu'ils soient suivis d'une douleur localisée prolongée, qui ne disparaît pas même après la guérison de la blessure. Par exemple, une blessure au dos ou un tennis-elbow peuvent provoquer des douleurs dans tout le corps.

La fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes et peut survenir à tout âge, mais le plus souvent à partir de 40 ans.

Symptômes de la fibromyalgie

Les symptômes typiques de la fibromyalgie sont les suivants :

Douleur généralisée. La douleur est décrite comme une douleur constante et sourde qui persiste depuis au moins trois mois. Plus diffuse que les douleurs musculaires et articulaires normales, elle irradie sur tout le corps. Dans le cas de la fibromyalgie, la douleur se manifeste des deux côtés du corps et au-dessus et au-dessous du tronc. Il est fréquent de ressentir des douleurs dans le cou, les épaules et la région lombaire. Les douleurs articulaires sont également fréquentes. La douleur de la fibromyalgie peut être constante ou récurrente, occasionner une sensation de brûlure ou de douleur lancinante, ou être ressentie comme un coup de couteau.

Cela signifie que vous pouvez ressentir de la douleur à partir de stimuli qui n'en provoquent normalement pas (par exemple, un contact avec votre partenaire). Fatigue prononcée . Les personnes atteintes de fibromyalgie se réveillent souvent fatiguées, même après de longues heures de sommeil. Leur sommeil est interrompu par la douleur et elles éprouvent souvent des troubles du sommeil.

. Les personnes atteintes de fibromyalgie se réveillent souvent fatiguées, même après de longues heures de sommeil. Leur sommeil est interrompu par la douleur et elles éprouvent souvent des troubles du sommeil. Symptômes mentaux. La maladie affecte la capacité à se concentrer, à focaliser son attention et à se souvenir. Ce phénomène est parfois décrit comme une sorte de brouillard cérébral. La dépression et l'anxiété sont fréquentes. La fibromyalgie peut également provoquer des sautes d'humeur et une plus grande sensibilité au stress.

Les autres symptômes de cette maladie musculaire sont les suivants :

Problèmes gastro-intestinaux

Nausées

Migraine ou diverses formes de maux de tête

Besoin d'uriner plus souvent que d'habitude

Sensation de fièvre dans le corps, transpiration excessive

Bouche sèche

Sécheresse des muqueuses

Vertiges et troubles de l'équilibre

Sensibilité au bruit, à la lumière et aux odeurs

Aucun test spécifique ne permet de déterminer qu'une personne souffre de fibromyalgie (il s'agit d'un diagnostic d'exclusion) et il faut parfois beaucoup de temps pour établir le bon diagnostic.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Vivre avec une douleur chronique est un défi, tant pour la personne qui en souffre que pour les professionnels de la santé. Ce syndrome est très variable et chacun l'éprouve à sa manière. Certains présentent une forme légère de la maladie, d'autres une forme beaucoup plus grave. La gravité peut également varier en fonction des différentes étapes de la vie.

La période qui suit le diagnostic est semée d'embûches, car il s'agit en grande partie d'accepter une nouvelle qualité de vie. L'étape suivante consiste à trouver des stratégies pour se ménager une vie agréable en tenant compte de la douleur. Pour la plupart des gens, ces deux étapes représentent un effort mental non négligeable.

Voici quelques éléments clés du puzzle permettant de continuer à mener une vie épanouissante malgré la fibromyalgie :

Connaissance et communication. Il est important d'approfondir notre connaissance de la maladie. Il est également essentiel de communiquer avec les membres de votre famille afin qu'ils comprennent ce que la maladie représente pour vous.

Il est important d'approfondir notre connaissance de la maladie. Il est également essentiel de communiquer avec les membres de votre famille afin qu'ils comprennent ce que la maladie représente pour vous. Exercice quotidien. Il peut être difficile de continuer à bouger quand l'organisme est douloureux. Il est important, pourtant, de rester actif dans la vie quotidienne et de ne pas rester trop longtemps immobile. À long terme, en effet, l'exercice physique contribue à soulager la douleur.

Il peut être difficile de continuer à bouger quand l'organisme est douloureux. Il est important, pourtant, de rester actif dans la vie quotidienne et de ne pas rester trop longtemps immobile. À long terme, en effet, l'exercice physique contribue à soulager la douleur. Pratique sportive. Outre l'exercice quotidien, une activité sportive régulière aide à lutter contre la fibromyalgie. Parmi les activités donnant généralement de bons résultats figurent la promenade, les activités de plein air, le jardinage, la natation et l'aquagym. Commencez à votre aise, de préférence avec les conseils d'un physiothérapeute, et veillez à prendre suffisamment de temps de repos et de récupération entre deux séances d'entraînement. Deux à trois séances par semaine suffisent.

Outre l'exercice quotidien, une activité sportive régulière aide à lutter contre la fibromyalgie. Parmi les activités donnant généralement de bons résultats figurent la promenade, les activités de plein air, le jardinage, la natation et l'aquagym. Commencez à votre aise, de préférence avec les conseils d'un physiothérapeute, et veillez à prendre suffisamment de temps de repos et de récupération entre deux séances d'entraînement. Deux à trois séances par semaine suffisent. Trouvez votre équilibre. Essayez de trouver un équilibre durable entre le travail, la famille et les loisirs, et entre l'activité et le repos. Chacun a son propre niveau : à vous de trouver le vôtre.

Essayez de trouver un équilibre durable entre le travail, la famille et les loisirs, et entre l'activité et le repos. Chacun a son propre niveau : à vous de trouver le vôtre. Stratégies pour bien dormir. Les troubles du sommeil sont fréquents chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Lorsque le sommeil vient à manquer, cela peut être très stressant, car le sommeil est essentiel pour se sentir bien. Essayez de trouver des stratégies pour améliorer votre sommeil et discutez de vos problèmes de sommeil persistants avec votre médecin traitant.

Les troubles du sommeil sont fréquents chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Lorsque le sommeil vient à manquer, cela peut être très stressant, car le sommeil est essentiel pour se sentir bien. Essayez de trouver des stratégies pour améliorer votre sommeil et discutez de vos problèmes de sommeil persistants avec votre médecin traitant. Stratégies contre le stress. Le stress aggrave la fibromyalgie et pour certains, il peut être inconfortable de se mettre à l'écoute de son corps, sans se contenter de poursuivre comme si de rien n'était. Se façonner une vie compatible avec la fibromyalgie passe, pour une part essentielle, par la recherche de stratégies permettant de gérer et, si possible, d'éviter le stress.

Traitement de la fibromyalgie

Aucun traitement ne permet encore, à l'heure actuelle, de guérir la fibromyalgie. L'objectif du traitement consiste à en réduire les symptômes afin que vous permettre une vie de qualité, malgré la maladie. Le traitement se poursuit toute la vie et est personnel. Il combine des mesures à adopter soi-même et des traitements professionnels.

Il existe plusieurs traitements visant à influencer positivement la régulation de la douleur et à faire en sorte de ramener les signaux de douleur perçus par le corps à un niveau plus raisonnable. L'objectif est d'apprendre au cerveau que les signaux désagréables ne sont pas dangereux et ne doivent plus être interprétés comme graves. Les traitements psychothérapeutiques et la physiothérapie sont des exemples de traitements comportant de tels éléments.

Les médicaments utilisés pour traiter la fibromyalgie sont les suivants :

Analgésiques. Certains analgésiques peuvent aider, mais ils ne sont pas toujours efficaces. C'est souvent une question d'essais et d'erreurs.

Certains analgésiques peuvent aider, mais ils ne sont pas toujours efficaces. C'est souvent une question d'essais et d'erreurs. Antidépresseurs. Certains types d'antidépresseurs peuvent soulager la douleur et réduire la fatigue.

Certains types d'antidépresseurs peuvent soulager la douleur et réduire la fatigue. Médicaments utilisés dans l'épilepsie. Ces médicaments peuvent aider à lutter contre la fibromyalgie en réduisant la douleur, en soulageant l'anxiété et en améliorant le sommeil.

Autres traitements utilisés contre la fibromyalgie :

Psychothérapie. La psychothérapie peut aider à créer des pensées et des stratégies permettant de mieux faire face à la maladie. Une méthode souvent utilisée est le traitement ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Cette thérapie, basée sur l'acceptation, vise à briser la spirale négative de l'évitement de la douleur et de la focalisation excessive sur les symptômes physiques.

La psychothérapie peut aider à créer des pensées et des stratégies permettant de mieux faire face à la maladie. Une méthode souvent utilisée est le traitement ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Cette thérapie, basée sur l'acceptation, vise à briser la spirale négative de l'évitement de la douleur et de la focalisation excessive sur les symptômes physiques. Physiothérapie. Cette thérapie permet de gérer la douleur et de trouver un niveau d'exercice physique adapté à vos capacités. La fasciathérapie peut apporter de manière locale une amélioration des symptômes.

Cette thérapie permet de gérer la douleur et de trouver un niveau d'exercice physique adapté à vos capacités. La fasciathérapie peut apporter de manière locale une amélioration des symptômes. Gestion multimodale de la douleur. Cela signifie que vous recevrez un traitement personnalisé grâce à la collaboration d'une équipe de traitement composée, par exemple, d'un kinésithérapeute, d'un ergothérapeute, d'un médecin généraliste, d'un infirmier et d'un psychologue. Le traitement comprend souvent des conférences, des conseils individuels et des exercices physiques.

Quand consulter un médecin ?

Si vous pensez être atteint de fibromyalgie, la consultation d'un médecin s'impose.

Questions fréquentes

Les symptômes de la fibromyalgie diffèrent-ils en fonction du sexe ? Il existe en effet des différences dans les symptômes de la fibromyalgie en fonction du sexe. La fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Les femmes présentent souvent des symptômes spécifiques, tels que des maux de tête, des raideurs (en particulier le matin) ou encore une aggravation des symptômes en raison de fluctuations hormonales.

La fibromyalgie a-t-elle un impact sur l'espérance de vie ? Non, la fibromyalgie n'a pas d'impact direct sur l'espérance de vie. Elle n'est pas considérée comme une maladie évolutive, mais les symptômes peuvent s'aggraver avec le temps dans certains cas.

Les troubles oculaires peuvent-ils être un symptôme de la fibromyalgie ? Oui, les troubles oculaires peuvent être un symptôme de la fibromyalgie. Les patients peuvent souffrir de douleurs, de sécheresse et de brûlures oculaires, ainsi que d'une baisse de la vision. En effet, la fibromyalgie peut également affecter les muscles qui contrôlent les yeux.

Quelle est la différence entre le SFC et la fibromyalgie ? La principale différence entre le SFC (syndrome de fatigue chronique) et la fibromyalgie est la suivante : dans le cas de la fibromyalgie, le principal problème est la douleur ressentie. Dans le cas du SFC, le patient se plaint avant tout de la fatigue ressentie. Cependant, les deux pathologies présentent de nombreux symptômes communs, notamment des troubles du sommeil, des maux de tête et des difficultés de concentration.

Une personne atteinte de fibromyalgie peut-elle encore travailler ? En principe, une personne atteinte de fibromyalgie peut encore travailler. Cependant, la maladie peut susciter une gêne en raison de la douleur ressentie et d'autres symptômes. Il est important d'informer correctement l'employeur et de se mettre d'accord sur la charge de travail, les horaires flexibles et l'alternance des tâches.

La fibromyalgie est-elle héréditaire ? Certains éléments tendent à indiquer que la fibromyalgie a une composante génétique. Des recherches récentes suggèrent que certains facteurs génétiques peuvent influencer le risque de contracter la fibromyalgie. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer le rôle exact de l'hérédité dans la fibromyalgie.

