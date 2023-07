Lumbago (lombalgie)

Qu'est-ce qu'un lumbago ?

Un lumbago est une douleur aiguë dans le bas du dos. Il survient généralement de manière soudaine, lors d'un mouvement, par exemple lorsqu'on soulève une charge ou en cas de rotation du dos.

Le lumbago, appelé aussi lombalgie ou tour de reins, peut être aigu ou chronique.

Quels sont les symptômes du lumbago ?

Un lumbago (ou une lombalgie) se caractérise par :

● une douleur et un blocage au niveau du bas du dos

● une douleur soudaine en cas de mouvement

● une douleur aiguë, lancinante ou intense

● une contracture musculaire du bas du dos

Quelle est la cause d’un lumbago aigu ?

Ce mal de dos survient souvent de manière soudaine lors d'un mouvement, par exemple lorsqu'on soulève une charge ou en cas de rotation du dos. En médecine, c'est ce que l'on appelle un lumbago aigu, le terme "lumbago" désignant une douleur dans la partie basse du dos.

Il est rarement possible de savoir exactement d'où provient la douleur, mais on dit souvent qu'elle est due à un froissement des muscles.

Que pouvez-vous faire vous-même contre un lumbago ?

Vous pouvez soulager la douleur de plusieurs manières :

● Bougez comme vous le faites d'habitude. Le repos peut affaiblir les muscles et les rendre moins mobiles ; il faudra alors plus de temps pour faire disparaître la douleur.

● Exercez vos muscles dorsaux et abdominaux, à condition que ces exercices n'aggravent pas la douleur. Des exercices spécifiques peuvent aider à soulager les douleurs dorsales soudaines et temporaires.

● Évitez de soulever et de porter de lourdes charges. Si vous devez soulever un objet, pensez à plier les jambes plutôt que le dos. Gardez l'objet que vous soulevez près du corps et ne faites pas pivoter le dos.

● Des antidouleurs et anti-inflammatoires en vente libre peuvent vous aider à vous déplacer normalement et à mieux dormir.

● Un oreiller placé sous le bas du dos ou les jambes peut apporter un certain confort et soulager la douleur en position couchée. Si vous êtes allongé sur le sol, vous pouvez également poser vos jambes sur un tabouret. C'est raisonnable de vous allonger et de vous reposer de temps en temps, mais aussi de vous lever et de bouger.

● Évitez de vous asseoir, en particulier sur des chaises basses et des canapés.

● Examinez votre position de travail : vous pouvez peut-être faire mieux pour soulager votre dos. Si vous marchez beaucoup au travail, utilisez des semelles adaptées.

Traitement du lumbago

Il existe plusieurs façons de traiter les douleurs dans le bas du dos :

● Un kinésithérapeute peut vous aider à comprendre d'où provient la douleur et vous prendre en charge lors de séances.

● Si les antidouleurs en vente libre ne suffisent pas, un médecin peut prescrire des analgésiques plus puissants pour une courte période en cas de crise aiguë.

● Votre kinésithérapeute peut vous proposer un programme d'exercices sur mesure comprenant des exercices pour le dos et les abdominaux.

● La douleur peut parfois être soulagée par des techniques telles que les massages, la chaleur, le froid, le dry needling ou un appareil TENS (ou stimulateur nerveux).

Quand consulter un médecin ?

Consultez un médecin dans les situations suivantes :

● si vous ne constatez pas d'amélioration au bout de deux semaines, en particulier si vous avez plus de 55 ans.

● si vous êtes raide et avez des articulations gonflées le matin.

● si la douleur est constante ou augmente la nuit.

● si vous souffrez d'une douleur irradiant dans une jambe, sous le genou

● si vous souffrez d'ostéoporose ou avez des antécédents de cancer

● si la douleur n'est pas supportable malgré le traitement prescrit

Consultez immédiatement un médecin si vous souffrez de douleurs dorsales et si vous présentez l'un de ces symptômes :

● Vous ressentez une douleur soudaine à la suite d'un accident, d'une chute ou de violences corporelles.

● Vous ne sentez pas quand vous avez besoin d'uriner.

● Vos jambes sont engourdies, picotent ou sont faibles.

● Vous ressentez une diminution ou l'absence de sensation autour des organes génitaux ou du rectum.

● Vous avez des douleurs à l'estomac et à la poitrine.

● Vous avez de la fièvre ou vous vous sentez très mal.

