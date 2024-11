Vertiges : définition

Les vertiges surviennent lorsque le cerveau a du mal à coordonner les informations provenant du système visuel (yeux), du système vestibulaire (organes de l'équilibre dans l'oreille interne) et des différentes parties du corps. La plupart du temps, les vertiges disparaissent rapidement et ne sont pas dangereux. Toutefois, s'ils s'accompagnent de problèmes respiratoires, de douleurs thoraciques ou d'une perte de sensibilité dans les bras et les jambes, ils peuvent être le signe d'un problème de santé grave.

Quelles sont les causes des vertiges ?

Les vertiges peuvent avoir des causes variées. Ils sont plus fréquents chez les personnes âgées, car leur système nerveux et sensoriel traite moins efficacement les informations complexes liées aux mouvements.

Les causes courantes de vertiges sont les suivantes :

Hypertension artérielle

Vertige positionnel paroxystique bénin – VPPB (maladie des cristaux)

Névrite vestibulaire

Stress

Anxiété et inquiétude

Médicaments

Alcool et drogues

Mal des transports

Carence en fer

Hypoglycémie

Coup de soleil

Déshydratation

Intoxication au monoxyde de carbone

Les maladies susceptibles de provoquer des vertiges sont les suivantes :

Infection aiguë de l'oreille moyenne chez l’enfant

Troubles cardiovasculaires

Accident vasculaire cérébral

Maladies du système nerveux

Ganglions sur le nerf de l'équilibre (névrite vestibulaire)

Maladie de Ménière

Problèmes sanguins (hématologie)

Cancer

Infections

Quels sont les symptômes associés ?

Les vertiges sont souvent décrits comme suit :

Instabilité ou perte d'équilibre

Fausse impression de mouvement

Sensation d'évanouissement

Sensation de tournis

Sensation d'ivresse

Sentiment d'irréalité

Impression de tomber

Sentiment de tangage de l'environnement

Étourdissements

Certains mouvements comme marcher, se lever ou tourner la tête peuvent déclencher ou aggraver ces sensations. Les vertiges s'accompagnent parfois de nausées et peuvent survenir soudainement, vous obligeant à vous asseoir ou à vous allonger.

Conseils pour réduire les symptômes liés aux vertiges

Vous souffrez de vertiges ? Efforcez-vous de suivre les conseils suivants :

Effectuez les mouvements qui provoquent les vertiges. Cela peut aider le cerveau à rétablir l'équilibre et les vertiges peuvent disparaître plus rapidement.

Pratiquez des exercices de relaxation.

Soyez prudent lorsque vous vous penchez, levez ou asseyez si vous avez des vertiges dus à un problème de tension.

Évitez l'alcool, qui peut aggraver les symptômes.

Quels traitements pour les vertiges ?

Le traitement dépend d'une personne à l'autre et varie selon la cause. Quelques exemples :

Si vos vertiges sont liés à des problèmes de nuque, il peut être utile de faire de l’exercice ou de recourir à la kinésithérapie

Effectuer des mouvements avec son corps et des exercices d'équilibre peut améliorer les vertiges. Un kinésithérapeute vous proposera des exercices adaptés.

Si une maladie est à l'origine de vos problèmes d'équilibre, le traitement ciblera directement cette affection.

Si les vertiges sont dus à un médicament, il peut être nécessaire d'ajuster le traitement.

Quand consulter un médecin ?

Il n'est pas nécessaire de consulter un médecin si vos vertiges sont occasionnels, par exemple après un changement brusque de position ou après un trajet en voiture ou en bateau.

Consultez un médecin dans les cas suivants :

Si vos vertiges persistent.

Si vos vertiges s'accompagnent d'une perte d'audition.

Si votre sensation d'étourdissement est différente de ce que vous ressentez habituellement.

Si vos symptômes perturbent votre vie quotidienne.

Consultez d'urgence un médecin si les vertiges sont associés aux situations suivantes :

Traumatisme crânien

Raideur de nuque

Fièvre, pression sur les oreilles ou maux de tête

Nausées et vomissements

Difficulté à s'occuper de soi

Consultez immédiatement un médecin si les vertiges sont associés aux signes suivants :

Problèmes respiratoires

Douleur thoracique

Rythme cardiaque irrégulier

Perte de conscience prolongée (plus d'une minute)

Troubles de la parole

Troubles de la sensibilité au niveau des bras et des jambes

Paralysie d'un côté du corps ou du visage

Questions fréquentes

Nous avons rassemblé ici quelques questions et réponses sur les vertiges.

Le stress peut-il provoquer des vertiges ? Le stress, les soucis, l'anxiété ou d'autres émotions fortes peuvent accroître la sensibilité aux stimuli sensoriels et favoriser l'apparition de vertiges.

La fatigue peut-elle provoquer des vertiges ? Les vertiges et la fatigue sont souvent associés. Ils peuvent être les symptômes d'une autre affection sous-jacente, mais les vertiges peuvent également être dus à un manque de sommeil prolongé.

Quels sont les médicaments qui peuvent provoquer des vertiges ? Les médicaments peuvent affecter l'équilibre et provoquer des vertiges. C'est le cas de certains médicaments contre l'hypertension et les maladies cardiaques, qui peuvent provoquer une baisse temporaire de la tension artérielle au lever. Lorsque l'on adapte la dose d'un médicament ou que l'on arrête de le prendre, il est parfois possible de ressentir des troubles de l'équilibre et des vertiges.

