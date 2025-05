Qu'est-ce que la maladie de Lyme ?

La maladie de Lyme, ou borréliose, est une infection bactérienne transmise par les tiques lorsqu'elles sucent du sang. Plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie de Lyme présentent une coloration rouge typique de la peau autour de la piqûre de la tique, qui s'agrandit et dont le centre peut s'estomper. La maladie peut parfois s'étendre aux articulations ou au système nerveux.

Quelle est la cause de la maladie de Lyme ?

Cette maladie est causée par un groupe de bactéries transmises par les tiques. Il existe plusieurs espèces de bactéries de la maladie de Lyme, dont Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii et Borrelia garinii, qui peuvent provoquer la maladie de Lyme chez l'être humain.

Les bactéries résident dans le tractus gastro-intestinal de la tique. Lorsque cette dernière suce du sang, ces bactéries peuvent "libérer" des agents infectieux. Les tiques, quant à elles, ingèrent souvent la bactérie à partir de petits rongeurs infectés. Pour pouvoir propager l'infection, la tique doit normalement rester fixée à votre corps pendant au moins 24 heures.

Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme ?

Il est fréquent de voir apparaître une petite tache rouge, semblable à une piqûre de moustique, à l'endroit où la tique a été retirée. Ce phénomène est normal et disparaît après quelques jours. Il ne constitue pas en soi un symptôme de la maladie de Lyme.

La maladie de Lyme provoque des symptômes qui peuvent varier considérablement et se manifester dans de nombreuses parties du corps.

Symptômes précoces de la maladie de Lyme :

Le symptôme précoce le plus courant est une rougeur particulière de la peau (érythème migrant) à l'endroit de la piqûre de la tique :

Apparaît généralement entre une et quatre semaines après la piqûre.

Évolue progressivement et atteint un diamètre de plus de 5 centimètres.

De forme annulaire, ovale ou régulière.

L'érythème peut présenter une couleur rouge vif ou ressembler à un cercle rouge avec une zone pâle en son centre.

Remarque importante : une éruption cutanée peut être plus difficile à voir sur une peau plus foncée. Cette éruption cutanée peut également provoquer une perte de sensibilité au toucher et des démangeaisons. La maladie de Lyme peut également entraîner d'autres modifications cutanées, telles que des cloques ou des plaies purulentes.

Si vous êtes atteint de la maladie de Lyme, vous pouvez également présenter, aux premiers stades de la maladie, un ou plusieurs des symptômes suivants :

rougeurs cutanées multiples

fièvre et frissons

fatigue

maux de tête

un nodule bleu-rouge sur la peau (en particulier sur le lobe de l'oreille ou le mamelon, plus fréquemment chez les enfants)

Autres symptômes de la maladie de Lyme

Lorsque la maladie de Lyme affecte le système nerveux, on parle de neuroborréliose. Les symptômes sont les suivants :

raideur au niveau du cou

maux de tête

douleurs intenses dans le cou, le dos, les bras ou les jambes

perte de sensibilité

paralysie (généralement d'une partie du visage)

Si l'infection n'est pas traitée, la maladie de Lyme peut provoquer d'autres symptômes quelques mois ou quelques années après l'infection. Ces symptômes peuvent affecter les muscles, les os, le système nerveux et la peau.

De nombreuses personnes sont atteintes de la maladie de Lyme sans présenter de symptômes. Dans ce cas, l'organisme surmonte normalement l'infection par lui-même.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

La maladie de Lyme est transmise par les tiques. Lorsqu'une tique porteuse de la maladie de Lyme pique un être humain et suce son sang, elle peut transmettre l'agent pathogène. Pour éviter d'être infecté, suivez les conseils de prévention contre les piqûres de tique.

Les tiques doivent généralement rester fixées sur l'épiderme pendant plus de 24 heures pour transmettre l'infection. Vous pouvez donc également réduire le risque d'infection en examinant votre peau après une promenade en forêt et en ôtant la tique le plus rapidement possible en cas de piqûre. Comment retirer vous-même une tique.

Traitement de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est une infection bactérienne qui se traite à l'aide d'antibiotiques prescrits par votre médecin traitant. Dans la plupart des cas, la guérison est complète à l'issue du traitement. Toutefois, si ce dernier est entamé à un stade plus avancé, il faut parfois plusieurs mois pour que tous les symptômes disparaissent.

Des recherches sont en cours pour mettre au point un vaccin contre la maladie de Lyme. Il n'existe pas malheureusement pas encore, à ce stade, de vaccin efficace.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Une aide s'impose d'urgence dans les cas suivants :

raideur dans le cou, maux de tête et sensations de malaise intense ;

paralysie faciale ou perte de sensibilité dans une autre partie du corps.

Demandez également de l'aide médicale dans les cas suivants :

rougeur d'au moins 5 centimètres de diamètre survenue au moins une semaine après avoir été piqué par une tique ;

fièvre, maux de tête, douleurs corporelles ou fatigue inhabituelle quelque temps après avoir été piqué par une tique.

Questions fréquentes

Nous avons rassemblé ici quelques questions et réponses concernant la maladie de Lyme.

La maladie de Lyme est-elle contagieuse ? Les tiques peuvent ingérer des germes de la maladie de Lyme lorsqu'elles sucent le sang de rongeurs infectés, par exemple. Lorsqu'elles sucent ensuite le sang d'un être humain, elles peuvent transmettre l'infection. La maladie de Lyme ne se transmet pas d'une personne à l'autre .

La maladie de Lyme est-elle mortelle ? Dans de très rares cas, la maladie de Lyme peut engendrer une issue fatale, par exemple si l'infection touche le cœur et provoque des arythmies. Une telle situation est toutefois rare. En général, la maladie peut se traiter à l'aide d'antibiotiques, surtout si elle est diagnostiquée suffisamment tôt.

Quelle est la durée moyenne de la maladie de Lyme ? Cela dépend du moment où elle est détectée. Dans les premiers stades, comme dans le cas des éruptions cutanées (le cercle rouge classique), le recours aux antibiotiques permet généralement de faire disparaître l'infection en l'espace d'une ou de quelques semaines. En revanche, si la maladie de Lyme n'est diagnostiquée que des mois ou des années plus tard, le traitement est souvent plus difficile. Plusieurs cures d'antibiotiques peuvent alors s'avérer nécessaires, et il arrive que des symptômes résiduels tels que des douleurs articulaires ou une paralysie subsistent. Dans ces cas, il n'est pas toujours possible d'obtenir une guérison complète.

