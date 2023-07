L'arthrose du genou se traduit souvent par une raideur, une douleur et un gonflement de l'articulation. Le genou peut est douloureux pendant la marche et les symptômes peuvent se manifester soudainement, sans cause évidente. En cas d'arthrose plus grave des genoux, des douleurs peuvent apparaître lorsque vous êtes immobile ou pendant ou la nuit.

Si le cartilage de l'articulation du genou s'affaiblit à l'intérieur de l'articulation du genou, le risque est d'adopter une mauvaise posture. Cette mauvaise posture entraîne une charge inégale et donc un inconfort accru. L'arthrose de l'articulation du genou est connue sous le nom de gonarthrose.

Des muscles de la jambe faibles, des blessures au genou ou un surpoids augmentent le risque d'arthrose du genou. Il est fréquent que l'arthrose du genou soit déjà présente avant d'être décelée par examen radiographique.