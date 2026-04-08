Comment utiliser les antibiotiques de manière responsable ?

Utilisation problématique d'antibiotiques en Belgique

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke tire la sonnette d'alarme : chaque année, plus de 1 300 Belges meurent d'infections résistantes aux antibiotiques. Cela montre à quel point il est urgent d'utiliser les antibiotiques moins souvent et de manière plus avisée. Si les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, leur effet disparaît néanmoins progressivement lorsqu'ils sont mal utilisés.

C'est pourquoi la Belgique planche sur un nouveau plan d'action One-Health (Vandenbroucke, 2026), élaboré par des experts et à différents niveaux politiques. L'objectif ? Utiliser les antibiotiques à bon escient chez l'homme et l'animal et mieux informer les citoyens. Cette utilisation, en effet, n'est pas l'apanage des médecins : chacun a sa part de responsabilité.

Qu'est-ce qu'un antibiotique ?

Les antibiotiques sont des médicaments destinés à traiter les infections bactériennes, telles que la pneumonie, la cystite ou une maladie sexuellement transmissible comme la gonorrhée, etc. Cependant, ils sont inopérants contre les infections causées par des virus, comme un rhume, une bronchite aiguë, grippe intestinale ou une grippe !

Il s'agit de médicaments intelligents qui agissent de manière très spécifique sur les processus d'une bactérie, sans endommager les cellules de notre organisme. Leur action, en effet, est sélective :

Ils s'attaquent à quelque chose qui n'existe que chez les bactéries, comme la paroi cellulaire bactérienne (absente des cellules de notre corps). Ils se lient mieux aux cibles bactériennes qu'aux cibles humaines (si la cible existe également dans nos cellules, les antibiotiques reconnaissent mieux la version bactérienne). Les bactéries absorbent activement l'antibiotique, ce qui rend ce dernier plus efficace.

Qu'est-ce que la résistance aux antibiotiques ?

La résistance aux antibiotiques survient lorsque les bactéries s'adaptent de telle sorte que les antibiotiques n’agissent plus. Ce n'est pas le patient qui devient résistant, mais la bactérie.

Les causes les plus fréquentes de cette résistance sont les suivantes :

recours trop fréquent ou inutile aux antibiotiques ;

arrêt prématuré du traitement ;

doses trop faibles ;

recours aux antibiotiques pour des infections virales.

Une bactérie résistante devient tenace : elle reconnaît l'antibiotique et parvient à se protéger ou à décomposer le médicament.

Pourquoi la résistance aux antibiotiques est-elle dangereuse ?

Vous pouvez transmettre une bactérie résistante sans être vous-même malade.

Les personnes vulnérables (personnes âgées, bébés, personnes au système immunitaire affaibli...) peuvent tomber gravement malades.

Les infections deviennent plus difficiles à traiter, au point de mettre parfois la vie en danger.

Les hôpitaux sont confrontés à des infections nosocomiales de plus en plus graves.

Nous perdons progressivement nos antibiotiques les plus précieux.

Quelles sont les directives en matière d’utilisation des antibiotiques ?

Suivez toujours les conseils de votre médecin traitant.

Ne prenez des antibiotiques que sur prescription médicale.

Prenez toujours la dose prescrite dans son intégralité, même si vous vous sentez mieux.

Prenez la bonne dose au bon moment.

Ne conservez pas de médicaments inutilisés et ne les réutilisez jamais.

Vous voulez arrêter les antibiotiques ? Discutez-en d’abord avec votre médecin. Ne vous arrêtez jamais de votre propre initiative !

Quels sont les éventuels effets secondaires ?

L'utilisation d'antibiotiques peut entraîner des effets secondaires, tels que :

Problèmes intestinaux ou diarrhée sévère

Infections fongiques, comme la candidose (les antibiotiques, en effet, détruisent aussi les bonnes bactéries)

Réactions allergiques

Lésions du foie et des reins

Vertiges ou troubles de l'équilibre

Perte d'audition

Des questions concernant l’usage des antibiotiques ? Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler rapidement, par vidéo, à un médecin généraliste agréé. Il se fera un plaisir de vous aider en vous fournissant des informations fiables et des conseils personnalisés sur l'utilisation responsable des antibiotiques.

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