La grippe intestinale, qu'est-ce que c'est ?

La grippe intestinale est une infection très fréquente causée par un virus ou une bactérie. Elle se propage par les mains, après un contact avec de la salive contaminée ou après un passage aux toilettes. On peut également tomber malade en consommant des aliments contaminés. Les virus et les bactéries traversent le tube digestif et arrivent dans la paroi intestinale, où ils endommagent les cellules et provoquent une inflammation.

La muqueuse des intestins, qui en temps normal absorbe les liquides, ne peut plus assumer cette fonction aussi bien que d'habitude. Le corps perd alors des liquides sous forme de vomissements et de diarrhées.

C'est aussi un moyen pour l'organisme de se défendre contre l'infection, les intestins se débarrassant des virus, bactéries ou parasites à l'origine de l'infection.

Quels sont les symptômes de la grippe intestinale ?

En fonction du virus ayant provoqué l'infection, les symptômes de la grippe intestinale peuvent différer légèrement. Cependant, les symptômes habituels correspondent à plusieurs combinaisons de :

Nausées

Vomissements

Diarrhée

En général, ces symptômes apparaissent assez soudainement. Les vomissements disparaissent habituellement au bout d'un jour ou deux, mais il est fréquent que la diarrhée dure un peu plus longtemps.

La grippe intestinale entraîne un risque de déshydratation. Les vomissements et la diarrhée provoquent une perte importante de liquides, à la fois chez les adultes et chez les enfants. De plus, la maladie fait qu'il est difficile d'absorber quoi que ce soit comme liquides, que ce soit en mangeant ou en buvant. Les signes de déshydratation sont les suivants :

Urines foncées

Petites quantités d'urine

Soif

Bouche sèche

Faiblesse, léthargie et irritabilité (en particulier chez les jeunes enfants)

Dans certains cas, la gastro-entérite s'accompagne de fièvre et de courbatures.

Un médecin généraliste diagnostiquera la grippe intestinale sur la base des symptômes et d'un examen de l'abdomen. Des examens complémentaires sont parfois nécessaires, par exemple lorsque la personne est très malade ou en cas de forte fièvre. Il se peut que l'on décide alors de faire analyser un échantillon de selles. Cela peut également être utile en cas de soupçon d'intoxication alimentaire ou après un voyage à l'étranger. Dans de rares cas, un test sanguin sera aussi nécessaire.

La grippe intestinale est-elle contagieuse ?

La grippe intestinale est très contagieuse. Elle se contracte plus facilement dans les collectivités telles que les crèches, les écoles et les hôpitaux. Elle est particulièrement fréquente chez les enfants, qui sont infectés plus facilement que les adultes car leur système immunitaire est moins développé.

Quelle est la période d'incubation de la grippe intestinale ?

La période d'incubation correspond au temps écoulé entre le moment où l'infection est contractée et celui auquel apparaissent les premiers symptômes. Dans la plupart des cas, la période d'incubation de la grippe intestinale est de deux à trois jours, mais elle peut être plus courte ou plus longue selon le type de virus ou de bactérie.

Que faire vous-même en cas de grippe intestinale ?

Mieux vaut prévenir que guérir. Pour empêcher la propagation de la grippe intestinale, voire éviter d'être vous-même infecté, il est très important de prendre quelques mesures de précaution :

Lavez-vous les mains avant chaque repas

Lavez-vous soigneusement les mains après chaque passage aux toilettes

Utilisez votre propre serviette

Nettoyez les toilettes et veillez à les tenir propres

En cas de grippe intestinale, il est essentiel de s'hydrater pour éviter toute déshydratation. Vous avez besoin de plus de liquides que d'habitude, car vous en perdez beaucoup lors de vomissements ou de diarrhée. Suivez également les conseils ci-dessous :

Buvez de petites quantités si possible , même pendant la phase de vomissements de la maladie. De même, proposez à votre enfant de boire, même si ses vomissements n'ont pas encore cessé. Vous pouvez simplement lui proposer de plus petites quantités d’aliments. Choisissez des aliments faciles à digérer tels que de la soupe, du yaourt, des biscuits et des fruits. Ils passent plus facilement. Évitez les aliments riches en fibres, qui peuvent favoriser l'apparition de diarrhées.

Votre bébé présente des signes de déshydratation ? N'interrompez pas l'allaitement. Il peut également s'avérer utile de lui donner de petites quantités de liquide à l'aide d'un biberon, d'une cuillère ou d'une seringue. En effet, la maladie peut empêcher votre bébé d'ingurgiter suffisamment de lait.

Buvez souvent de petites quantités. Cela peut aider à soulager les nausées et facilite la rétention des liquides.

Laissez les enfants boire ce qu'ils souhaitent. Le but est qu'ils absorbent du liquide. S'ils apprécient les boissons sucrées comme les jus et les sodas, il est néanmoins conseillé de les diluer, sous peine d'augmenter la quantité de liquide dans les intestins et d'aggraver la diarrhée.

Buvez des solutés de réhydratation. Ceux-ci contiennent un juste équilibre de glucose et de sels, ce qui permet à l'organisme de récupérer ce qu'il a perdu avec les vomissements et la diarrhée. Il existe également des solutés de réhydratation spécifiquement destinés aux enfants. Ces solutés de réhydratation pour enfants ou pour adultes sont notamment disponibles en pharmacie. S'il vous est impossible d'administrer quoi que ce soit à l'aide d'un biberon, vous pouvez donner de petites quantités de biscuits salés ou autres aliments similaires.

Évitez le café, la cigarette et l'alcool lorsque vous êtes malade.

En cas de douleurs et de picotements autour de l'anus dus à une diarrhée importante, évitez de vous essuyer avec du papier. Essayez plutôt de vous laver la région anale après chaque passage aux toilettes, éventuellement à l'aide d'un pommeau de douche, puis tapotez délicatement à l'aide d'une serviette sans frotter. Il est également conseillé de terminer sa toilette par une pommade grasse.

Traitement de la grippe intestinale

Suivez les conseils énoncés dans le paragraphe ci-dessus pour éviter toute déshydratation. Dans de rares cas, un traitement antibiotique pourra s'avérer nécessaire si la grippe intestinale est causée par une bactérie.

Il existe des médicaments contre la diarrhée, également disponibles sans ordonnance. Ceux-ci ne doivent pas être utilisés en cas de grippe intestinale, car la diarrhée est le moyen utilisé par l'organisme pour se débarrasser du virus qui l'a infecté. Les médicaments ne sont recommandés que si vous avez perdu beaucoup de liquides, ou à titre temporaire dans certaines situations particulières, dans le cas par exemple où vous avez un avion à prendre absolument.

Si vous ou votre enfant avez perdu beaucoup de liquides et souffrez de déshydratation, une hospitalisation sera peut-être requise afin de rétablir l'équilibre hydrique. Une solution saline vous sera alors administrée, à vous ou à votre enfant, par l'intermédiaire d'une sonde alimentaire passant par le nez jusque dans l'estomac, ou par l'intermédiaire d'une perfusion directement dans la circulation sanguine.

Quand consulter un médecin ?

Consultez également un médecin dans les situations suivantes :

Votre jeune enfant est totalement amorphe, ne veut pas jouer et n'est pas lui-même.

Vous présentez des signes de déshydratation : vous avez soif, votre bouche est sèche, vos urines sont foncées et peu abondantes.

Vous êtes très fatigué et faible.

Vous souffrez d'une maladie de l'estomac, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou d'une autre maladie grave, ou vous prenez certains médicaments contre l'hypertension.

Vous souffrez de diarrhée depuis plus d'une semaine.

Vous vomissez depuis plus de 24 heures sans amélioration.

Vous avez attrapé la diarrhée à la suite d'un séjour à l'étranger.

Consultez immédiatement un médecin dans les situations suivantes :

Votre diarrhée et vos vomissements sont accompagnés d'une forte fièvre et de frissons.

Vous constatez la présence de sang dans vos vomissements ou dans vos selles.

Vous avez d'importantes crampes abdominales, même après des vomissements ou une diarrhée.

Questions fréquemment posées

