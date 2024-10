De nombreuses raisons de manger moins de sucre

Étude à grande échelle sur l'influence du sucre

Dans un article publié dans le British Medical Journal, des chercheurs américains et chinois ont rassemblé toutes les études qu'ils ont pu trouver concernant l'impact sanitaire du sucre dans les aliments et les boissons.

Leur corpus comprend 8 601 études et couvre ce que l'on appelle les sucres libres présents dans les aliments et les boissons, c'est-à-dire les sucres ajoutés et ceux naturellement présents dans les sirops, le miel, les concentrés de fruits et les jus de fruits.

Pas d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients

Les chercheurs n'ont pas trouvé d'avantages clairs à l'ajout de sucres libres dans les aliments et les boissons. Les inconvénients, en revanche, sont légion, et notamment un risque accru :

d'obésité

de diabète

de maladies cardiaques

de goutte

de différentes formes de cancer

de dépression

de caries (dentaires)

Attention aux sodas et aux boissons sucrées

Les chercheurs notent que de nombreuses études dans ce domaine laissent un peu sur leur faim et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir les corrélations. Les données disponibles aujourd'hui suffisent, pourtant, pour justifier certaines recommandations :

Limitez votre consommation de sucres libres (sucre ajouté, miel, etc.) à moins de 25 grammes par jour, soit l'équivalent de six cuillères à café environ.

Limitez votre consommation de sodas et de boissons sucrées (y compris les jus) à 20-35 cl par semaine.

Modifiez les habitudes de consommation des enfants et des adolescents, qui ont souvent tendance à se gaver de sucre.

La quantité de sucre recommandée par les chercheurs est inférieure à celle recommandée par l'OMS. Cette dernière préconise de ne pas puiser dans le sucre plus de 10 % de l'apport calorique total requis. Pour un adulte moyen (avec un apport calorique de 2 000 kcal), cela correspond à moins de 50 grammes de sucre par jour.

Réduire les sucreries, les sodas, les boissons sucrées et les pâtisseries est évidemment une bonne méthode. Toutefois, pour descendre en dessous des quantités recommandées, vous devez également tenir compte de votre alimentation habituelle, en particulier des aliments que vous ne préparez pas vous-même. Voici quelques exemples d'aliments souvent inutilement riches en sucre :