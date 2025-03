Est-il aussi bénéfique de marcher 5.000 pas que 10.000 ?

Que disent les recherches sur la marche et la santé ?

Les bienfaits de l'activité physique et de la marche ne sont plus à prouver. Pendant longtemps, l'objectif de 10.000 pas par jour a été largement recommandé. Mais faut-il réellement atteindre ce seuil, ou peut-on obtenir les mêmes effets avec un nombre de pas moindre ? Et l'intensité de la marche joue-t-elle un rôle important ? Pour répondre à ces questions, un groupe de chercheurs britanniques

a analysé les données de 78.500 personnes en bonne santé. Ces dernières étaient équipées, pendant sept jours, d'un podomètre. Sept à neuf ans plus tard, les chercheurs ont suivi les mêmes personnes pour voir comment elles se portaient aujourd'hui. Les résultats sont clairs : les personnes qui font plus de pas ont un risque plus faible de cancer, sont moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiovasculaire et vivent plus longtemps en moyenne.

Nombre de pas et intensité : des résultats différents

Dans cette étude, les chercheurs ont compté le nombre total de pas, mais ils ont également distingué deux types de pas : les pas "aléatoires" et les pas "intentionnels" ayant un but précis. Les pas aléatoires sont ceux que nous faisons lorsque nous nous déplaçons dans notre maison, tandis que les pas intentionnels sont par exemple ceux que nous faisons au cours d'une marche soutenue.

L'étude montre que les pas intentionnels donnent de meilleurs résultats et qu'environ

5.000 pas intentionnels offrent des avantages pour la santé comparables à ceux de 10.000 pas cumulés. Ils ont également compté le nombre de pas effectués par minute et ont constaté que les personnes qui marchent plus rapidement vivent plus longtemps et ont moins de risques de maladies cardiovasculaires que celles qui marchent plus lentement.

Chaque pas est bon à prendre

De nombreuses recherches vont désormais dans le même sens : un mode de vie trop sédentaire compromet effectivement la longévité. En résumé, si 10.000 pas par jour est un très bon objectif, les recherches montrent également que toute augmentation du nombre de pas a des effets bénéfiques sur la santé. Même une augmentation modeste de 1.000 à 2.000 pas par jour peut faire une différence. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas investir dans le type de marche qui donne les meilleurs résultats : la marche rapide classique ?

