Le régime méditerranéen, premier sur le podium ?

Le régime méditerranéen, qu'est-ce que c’est ?

Le régime méditerranéen n'est pas un régime à proprement parlé. Il s'agit plutôt d'un ensemble de principes alimentaires qui contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire et à la perte de poids en cas de surcharge pondérale. Ces principes n'excluent pas les graisses et les glucides, ils ne sont donc pas contraignants et permettent de maintenir ce mode alimentaire plus longtemps.

Des études observationnelles ont également démontré que le régime méditerranéen avait pour corollaires une mortalité globale et une mortalité cardiovasculaire plus faibles, ainsi qu'une diminution de l'incidence de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et des cancers, notamment prostatique, colorectal, aérodigestif, oropharyngé et du sein.

Ces principes diététiques ont été établis par Ancel Keys à la fin des années 50. L’étude menée par ce dernier pour établir ces mêmes principes couvrait 7 pays différents. 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour

Quantité élevée d’acides gras mono-insaturés

Quantité faible d’acides gras saturés

Quantité modérée de produits laitiers

Quantité faible de viande

Quantité modérée d’alcool, essentiellement pour le vin rouge.

Ce régime est donc essentiellement basé sur des matières premières et ne possède pas de restrictions.

Historiquement, ce mode alimentaire était celui observé par les bergers de Crète, qui ne pouvaient pas s'offrir beaucoup de viande ou de produits laitiers, contrairement aux Finlandais. Aujourd'hui, les principes de ce régime sont pourtant davantage appliqués dans le nord que dans les pays méditerranéens…

Comment l'intégrer à notre quotidien ?

Le régime méditerranéen est peu contraignant et ses résultats sur le long terme sont garantis, ce qui le rend éminemment attrayant. Encore faut-il toutefois en identifier les principes diététiques, ce qui n’est pas toujours chose simple. Qu'est-ce qu'un acide gras mono-insaturé, au bout du compte ?

Voici quelques astuces pour vous aider au quotidien dans le choix de vos aliments :

Les acides gras mono-insaturés se trouvent dans l'huile d'olive, dans les fruits à coque, dans les œufs, dans l'avocat ou encore, dans les poissons gras.

Les acides gras saturés se trouvent dans les produits laitiers, dans les viandes et volailles et dans tout type de plat cuisiné.

Par exemple, pour le déjeuner, la salade grecque, à base de tomates, de concombres, de feta, d'olives et d'huile d'olive respecte tout à fait les principes de ce régime.

Des bruschettas avec du pain complet et des filets d'anchois régaleront, elles aussi, l’ensemble de votre famille tout en restant toujours conformes aux différents principes.

Le régime méditerranéen est-il plus efficace que d’autres ?

Une expérience nutritionnelle réalisée par des chercheurs israéliens a été menée sur différents participants obèses. Ceux-ci étaient répartis en 3 groupes. Un groupe a suivi le régime pauvre en graisses, un autre le régime pauvre en glucides et le dernier, le régime méditerranéen. Les trois groupes ont été accompagnés par une équipe de diététiciens nutritionnistes tout leau long de l'expérience.

Après deux ans, les résultats ont montré que la prise de poids était plus importante chez les participants qui avaient suivi le régime pauvre en graisses et le régime pauvre en glucides que chez ceux qui avaient suivi le régime méditerranéen.

Pour des résultats sur le long terme, le régime méditerranéen est donc recommandé, malgré une perte de poids plus lente que chez les deux autres types de régime.

Cependant, gardez à l'esprit que manger doit rester un plaisir, et ne surtout pas engendrer de frustration.

Avec ce régime méditerranéen, tout est possible et tout est permis… avec modération !