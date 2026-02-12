Un cerveau sain dans un corps sain
12 février 2026
La gymnastique cérébrale, un concept couramment utilisé par les enseignants du secondaire dans les années 1990, est aujourd'hui de retour sous une nouvelle forme.
Les bienfaits de l'exercice physique
L'exercice physique ne permet pas seulement de devenir plus fort ou de perdre du poids, mais aussi de renforcer le cerveau. Une série d'études réalisées ces dernières années ont montré que l'entraînement physique rajeunit le cerveau, améliore la mémoire, soulage le stress et combat la dépression.
Lorsque nous bougeons, notre cœur bat plus vite que lorsque nous sommes au repos et nos muscles ont besoin de plus de sang. Le cerveau est davantage irrigué, lui aussi, recevant environ 20 % de sang supplémentaire. En conséquence, le cerveau reçoit plus d'oxygène et de nutriments. Cette situation n’est probablement pas étrangère à l’amélioration de son fonctionnement à court terme, en favorisant la créativité et la faculté de concentration, explique Anders Hansen.
4 raisons de faire plus d'exercice
Découvrez pourquoi l'exercice physique constitue un des meilleurs investissements pour votre santé.
1. L’ exercice physique prévient la dépression
Plusieurs rapports de recherche de l'American Journal of Psychiatry à l'Institut Karolinska ont mis en évidence le lien entre l'exercice physique et la dépression. Une étude britannique, publiée par Jama Psychiatry, s'est ainsi penchée sur les habitudes de plus de 600 000 personnes pour aboutir à cette conclusion. Parallèlement, l'Institut Karolinska de Stockholm a constaté que la pratique sportive peut s’avérer aussi efficace que les médicaments et la thérapie pour lutter contre la dépression.
2. L’ exercice physique renforce la confiance en soi
Le sport permet de renforcer la confiance en soi et en ses propres capacités. Ce qui commence dans la salle de fitness par un exercice de musculation peut engendrer, à terme, une plus-value dans divers aspects de la vie.
Avec le temps, vous remarquez que vous portez un regard plus indulgent sur vous-même et que vous avez une meilleure image de vous-même, explique Lindwall, chercheur dans le domaine de la santé.
3. L’ exercice physique diminue le niveau de stress
L'activité physique augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, mais après une séance d'entraînement, ce taux retombe à un niveau inférieur. Plus vous faites de l'exercice, plus la réaction de stress à l'exercice diminue. Trois séances de quarante-cinq minutes par semaine suffisent pour obtenir des résultats perceptibles.
« Plus vous faites de l'exercice, moins votre taux de cortisol augmente. Si votre stress est lié à des raisons autres que l'activité physique, il n’entraînera pas la même augmentation de cortisol », explique Anders Hansen.
4. L’ exercice physique rajeunit le cerveau
L'influence de l'exercice physique sur le cerveau semble ne pas avoir de limite. Plus étonnant encore, il permet même de préserver et de restaurer les parties du cerveau dont le volume diminue avec l'âge, dont l'hippocampe.
Ce propos est également confirmé par un rapport de recherche publié par le National Center for Biotechnology Information, aux États-Unis. Cent vingt participants ont été répartis en deux groupes, l'un effectuant du stretching et l'autre marchant d'un pas soutenu. Résultat: chez les participants qui marchaient, l'hippocampe avait grandi au lieu de rétrécir.
Ces résultats tendent à montrer que l'entraînement physique protège le cerveau et qu'il n'est pas inutile de commencer à faire de l'exercice même à un âge avancé , explique un des chercheurs.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
L'exercice physique est bon pour le cerveau, mais vous avez parfois besoin un conseil supplémentaire. Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous.
Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr
