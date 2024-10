Doktr lance des consultations en ligne avec des psychologues en collaboration avec Solidaris

Un meilleur accès aux soins de santé mentale

Près d'un Belge adulte sur six souffre aujourd'hui des symptômes de la dépression. (1) Un peu moins d'un sur cinq souffre d'un trouble anxieux. Selon l'étude Sciensano, ce sont les jeunes de 18 à 29 ans qui présentent le plus de symptômes de dépression, soit 26%. C’est en Wallonie que la moyenne est la plus élevée avec 21,5%.

Pourtant, nous ne nous rendons pas assez facilement chez le psychologue. Une étude récente de la KU Leuven montre que 70% des jeunes de 16 à 24 ans ne cherchent même pas à obtenir de l'aide. (2) Et ceux qui le font se heurtent à de longs délais d'attente - parfois 6 mois ou plus (3) - ou à des obstacles financiers.

Consulter rapidement un psychologue agréé via votre smartphone

Cela doit changer ! C'est pourquoi Doktr et Solidaris Wallonie unissent leurs forces. Grâce à l'application Doktr, les utilisateurs pourront facilement trouver et consulter un psychologue clinicien reconnu. Par appel vidéo, tout problème mental peut être abordé, de la dépression et de l'anxiété à la gestion des traumatismes ou des pertes, en passant par l'épuisement professionnel.

Comment cela fonctionne-t-il ? Après une inscription sécurisée auprès d’itsme®, les utilisateurs répondent à une courte série de questions en ligne. Tout en conservant leur liberté de choix, ils sont ensuite mis en contact avec un psychologue disponible. La première session peut alors avoir lieu immédiatement. Il est également facile de planifier des séances de suivi.

Le lancement sera progressif. Dès le début du mois de janvier 2024, un réseau de psychologues francophones agréés sera disponible tous les jours ouvrables. Après évaluation, l'extension aux psychologues néerlandophones pourrait suivre.

Intervention immédiatement déduite

Doktr et Solidaris Wallonie collaborent aussi pour réduire les obstacles financiers. Ainsi, le tarif est fixé pour toutes les consultations avec un psychologue via Doktr. De son côté, Solidaris Wallonie annonce une amélioration de son avantage psychologie en 2024. Celui-ci sera directement pris en compte par l’application Doktr au moment du paiement, sans contrainte administrative.

Jan Van Wijnendaele, Managing Director de Doktr :

Une nouvelle étape pour Doktr ! En collaboration avec Solidaris Wallonie, nous rendons les soins primaires encore plus accessibles grâce à l'extension de Doktr aux psychologues. Qu'il s'agisse d'un incident soudain ou d'une inquiétude qui s'est développé graduellement, les utilisateurs auront toujours un accès convivial à un psychologue reconnu. Grâce à l'intervention immédiate pour les affiliés à Solidaris Wallonie, nous réduisons ensemble l’obstacle financier.

Pierre Cools, Secrétaire Général Adjoint de Solidaris (UNMS) :

Grâce à cette collaboration avec Doktr, Solidaris élargit son offre en introduisant des vidéo consultations de psychologie, un service inédit sur le marché mutualiste wallon. Cette initiative répond à une demande croissante, en particulier auprès d'un public plus jeune. En ajoutant cette option à nos couvertures classiques d'assurance complémentaire, nous renforçons notre engagement à faciliter l'accès aux consultations psychologiques, démontrant ainsi notre adaptabilité aux besoins évolutifs de nos affiliés.

À propos de Doktr

Doktr est un fournisseur innovant de services de soins de santé numériques, permettant des consultations vidéo entre les utilisateurs et des médecins généralistes et psychologues belges reconnus. La plateforme de consultation vidéo accessible a été lancée par Proximus mi-2021 et se distingue par sa grande facilité d'utilisation et sa sécurité tant pour le prestataire de soin que pour le patient, avec un taux de satisfaction de 93 %. L'application compte aujourd'hui plus de 330.000 téléchargements et 105.000 utilisateurs enregistrés.

À propos de Solidaris Wallonie

Avec plus d’un million d’affiliés, Solidaris est la 1ere mutualité de Wallonie. Elle accorde une importance particulière à maintenir une proximité avec ses affiliés à travers ses 221 points de contact et 127 agences présents sur l'ensemble du territoire wallon, mais aussi avec des canaux digitaux tels que son application mobile, un guichet virtuel (EMUT) et les réseaux sociaux. En établissant un partenariat avec Doktr, Solidaris innove en mettant à disposition un outil supplémentaire visant à faciliter l'accès aux soins de santé mentale.

