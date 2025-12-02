Plus d'infarctus pendant les fêtes
1 décembre 2025
Les études montrent que les crises cardiaques sont plus fréquentes pendant les fêtes de fin d’année. La cause exacte reste incertaine, mais elle semble liée au stress, aux excès alimentaires, à la consommation d’alcool et à une routine chamboulée. Voici quelques conseils pour garder votre cœur en bonne santé durant cette période festive.
Les chiffres
Une étude publiée en 2018 a analysé plus de 283 000 crises cardiaques survenues entre 1998 et 2013. Le risque s’est révélé particulièrement élevé à la période de Noël, avec un pic au réveillon : 37 % de plus que les autres jours de l’année. De grandes études parues dans Circulation (2004) et JAMA Cardiology confirment ce lien.
Les causes exactes sont complexes, mais la combinaison du stress, des excès de nourriture, de l’alcool et d’un rythme de vie perturbé joue un rôle majeur.
Comment passer Noël en bonne santé ?
Heureusement, quelques gestes simples permettent de vivre Noël de façon plus sereine et plus saine. En adaptant légèrement vos habitudes alimentaires et vos habitudes, vous pouvez limiter le stress, éviter les excès et passer des fêtes en pleine forme.
1. Limitez vos ambitions et fixez des limites
Vous n’avez pas besoin de viser la perfection. Ménagez-vous, imposez des limites et déléguez certaines tâches.
Lâchez la pression de devoir satisfaire tout le monde.
2. Faites une sieste pendant la journée
C’est particulièrement important pour les personnes plus âgées qui ne sont pas habituées à rester actives toute la journée. Écoutez votre corps et reposez-vous quand il en ressent le besoin. Voici quelques conseils pour une sieste idéale.
3. Évitez les longues périodes assises
Levez-vous régulièrement, étirez vos jambes et marchez un peu après être resté longtemps assis.
4. Cherchez la lumière du jour
En hiver, les heures de lumière sont limitées. Une promenade dehors aide à se débarrasser des hormones de stress.
5. Consommez avec modération
Limitez l'alcool. Privilégiez des boissons moins alcoolisées, comme une bière légère, ou optez pour des alternatives sans alcool.
6. Ne mangez pas trop, surtout gras et salé
Profitez du repas de fête, mais surveillez les portions, surtout pour les plats riches en graisses et en sel, fréquents à Noël. Mieux vaut privilégier la qualité plutôt que la quantité.
7. N'oubliez pas les légumes
Assurez-vous d’intégrer une bonne portion de légumes à chaque repas.
Comment reconnaître un infarctus ?
Le signe le plus fréquent d’une crise cardiaque est une douleur ou une gêne intense et oppressante dans la poitrine, qui peut se propager vers les bras, le dos, la mâchoire ou le cou. Cette douleur ne disparaît pas avec le repos. D'autres symptômes possibles sont l'essoufflement, la transpiration, les nausées et les vertiges.
Chez les femmes, les personnes âgées et les diabétiques, les signes peuvent être plus discrets : fatigue extrême, nausées, douleurs abdominales ou sueurs, parfois sans la douleur thoracique typique. Si vous pensez que vous-même ou l’un de vos proches êtes en train de faire une crise cardiaque, appelez immédiatement le 112.
Mieux vaut prévenir que guérir
Vous voulez savoir comment garder votre cœur en bonne santé, même en dehors des fêtes ? Parlez-en avec un médecin traitant. Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous.
