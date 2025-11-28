Quelles sont les causes d’une gueule de bois ? Explications d’un médecin.

Quelles sont les causes d’une gueule de bois ?

L'alcool est en fait un poison qui affecte le corps de plusieurs manières. La gueule de bois est généralement due à la formation de résidus lors de la décomposition de l'alcool par l'organisme. Ces substances sont néfastes pour la santé.

Le foie joue un rôle clé dans ce processus, mais pendant que le foie est occupé à décomposer l'alcool, il prend du retard dans ses autres tâches. Par exemple, il n'a pas le temps de métaboliser les aliments de manière optimale, ce qui peut entraîner une hypoglycémie, de la fatigue, des problèmes d'estomac et des nausées. La consommation d'alcool peut également avoir d’autres conséquences : sommeil moins réparateur, déshydratation et mauvais fonctionnement du système immunitaire, ce qui peut vous rendre malade.

Pourquoi de nombreuses personnes se sentent-elles anxieuses après une soirée arrosée ?

La cause exacte n'a pas encore été entièrement déterminée, mais il existe plusieurs explications. L'alcool affecte l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, tels que le GABA et le glutamate. Pendant la consommation, l'alcool a un effet calmant en augmentant l'activité du GABA, mais après l'arrêt de la consommation, il se produit effet de rebond provoquant temporairement le passage de l'organisme à un état d'irritabilité accru. Cet état peut susciter des sentiments d'anxiété, d'agitation et même de dépression le lendemain.

En outre, l'alcool perturbe la qualité du sommeil, ce qui affecte également le bien-être émotionnel. Enfin, des facteurs sociaux ou cognitifs peuvent entrer en ligne de compte, comme le fait de s'inquiéter de son comportement la veille ou d'éprouver un sentiment de honte ou de regret.

L'alcool foncé augmente-t-il le risque de gueule de bois ?

Oui c’est bien le cas. Les boissons alcoolisées contiennent ce que l'on appelle des "congénères", un mot qui désigne toutes les substances que la boisson contient en plus de l'alcool. En bref, ce qui donne à la boisson sa couleur, sa saveur et son caractère. Les boissons foncées comme le vin rouge, le porto, le rhum et le whisky contiennent plus de congénères que les boissons claires comme le vin blanc, la vodka et le gin. Plus les quantités de congénères sont élevées, plus vous risquez d’en faire les frais. Mais bien sûr, le facteur le plus important est la quantité que vous buvez, quel que soit le type de boisson.

Y a-t-il d'autres facteurs qui augmentent le risque de gueule de bois ?

Oui, absolument. Le fait d’avoir bien mangé ou non, par exemple, car un estomac vide signifie que l'alcool est absorbé plus rapidement. Le sommeil joue également un rôle important. De nombreux symptômes de la gueule de bois sont généralement liés à un mauvais sommeil ou à un manque de sommeil. Le manque de liquide aggrave également la situation, d'où l'intérêt de boire régulièrement de l'eau entre les repas.

Qu'en est-il du vin rouge et des maux de tête ?

Certaines personnes souffrent des maux de tête après avoir bu du vin, particulièrement du vin rouge. Ces maux de tête surviennent parfois peu de temps après avoir bu et ne s’apparentent pas à la gueule de bois classique. Dans certains cas, le vin rouge peut même déclencher une crise de migraine.

La cause précise n'est pas encore tout à fait claire, mais il existe plusieurs explications possibles. Le vin rouge contient des niveaux relativement élevés d'histamine, une substance naturellement présente dans les produits fermentés et qui peut dilater les vaisseaux sanguins et déclencher des maux de tête chez les personnes sensibles. Les sulfites (utilisés comme conservateurs) sont également souvent mentionnés, bien qu'ils ne semblent pas être un facteur direct pour la plupart des gens. De plus, le vin contient des flavonoïdes et des tanins, qui peuvent affecter la libération de sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans le développement des migraines.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour révéler exactement quelles substances sont responsables de cette réaction chez quelles personnes, et pourquoi certaines y sont plus sensibles que d'autres.

Il est important de boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Bien entendu, vous pouvez également prendre des comprimés contre les maux de tête si vous avez mal à la tête. Manger des aliments riches en nutriments est bénéfique, surtout en fin de journée. Vous vous sentirez également mieux après avoir pris un peu d'air frais. Ensuite, reposez-vous et attendez que cela passe.

Tout d'abord, moins vous buvez, moins vous risquez d'avoir la gueule de bois. De nos jours, il est recommandé de ne pas boire plus de deux unités d'alcool à la fois une unité correspondant, à titre d’illustration, à une bière ou un verre de vin. Vous pouvez également réduire le risque de gueule de bois en prenant les précautions suivantes :

● Manger avant de boire de l'alcool

● Choisir le type d'alcool que vous supportez mieux

● Boire de l’eau

● Boire lentement

Les effets d’une gueule de bois disparaissent généralement d'eux-mêmes, mais que faire si vos symptômes vous tracassent ou si vous vous inquiétez de votre consommation d'alcool ? Vous pouvez alors facilement contacter un médecin généraliste ou un psychologue via l'app Doktr pour obtenir une aide rapide ou un soutien dans la réduction ou l'arrêt de la consommation d'alcool.

