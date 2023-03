Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents en Belgique. Chaque année, il touche près de 8.000 personnes. Parmi elles, plus de 2.600 Belges meurent chaque année de ce type de cancer. Il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Chez l'homme, le cancer de l'intestin arrive en troisième position, après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Heureusement, le pourcentage de survie augmente chaque année et s'élève actuellement à 70,8 % en Belgique, grâce aux progrès significatifs de la recherche et des traitements. L'affection est particulièrement plus fréquente à partir de 50 ans.