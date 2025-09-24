Pourquoi peut-il être difficile d'avoir une érection ?

Les problèmes d'érection peuvent survenir à tout âge

L'érection est un sujet sensible, qui peut affecter les hommes différemment à différents stades de la vie. Dès la puberté, ils peuvent être confrontés à des problèmes tels que des érections survenant à des moments non désirés ou l'impossibilité d'avoir une érection lorsqu’ils le souhaitent. Nombreux d’entre eux sont aussi confrontés à des problèmes d’éjaculation précoce.

Causes psychologiques fréquentes chez les jeunes hommes

Les problèmes d'érection chez les jeunes hommes ont souvent des causes psychologiques. Il peut s'agir, par exemple, de stress, de dépression, de nervosité, d'insécurité ou de blocages dus à des problèmes antérieurs. Parler à sa/son partenaire ou à un psychologue, un médecin ou un sexologue peut déjà apporter une grande aide. En cas de problèmes sous-jacents, tels que le stress ou la dépression, un traitement et une prise en charge s’imposeront peut-être pour résoudre tant ces problèmes que les problèmes d'érection proprement dits.

Détérioration des vaisseaux sanguins : une cause fréquente

Pour obtenir une érection, il est essentiel d'avoir des vaisseaux sanguins sains et souples qui permettent au sang de remplir rapidement les cavités du pénis. Le tabagisme, le surpoids ou l'obésité, l'hypertension artérielle, un taux élevé de graisse dans le sang, le diabète ou le manque d'exercice sont des causes courantes de dysfonctionnement des vaisseaux sanguins. Ce type de cause physiologique de la dysfonction érectile se développe souvent progressivement et est fréquent.

Dans le cas d'une fonction vasculaire plus faible, les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent être efficaces. Il peut être utile aussi d'apporter l'un ou l'autre changement à votre mode de vie, par ex. :

● Arrêter de fumer

● Perdre du poids

● Consommer moins d'alcool

● Faire de l'exercice régulièrement

Les hommes qui souffrent d'hypertension artérielle, de cholestérol ou de glycémie, ont également intérêt à recevoir un traitement efficace pour ces affections également.

Toute l'importance du système nerveux

Le bon fonctionnement du système nerveux est important pour la fonction érectile. Les troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson affectent souvent la fonction érectile. Les voies nerveuses peuvent également être endommagées par une lésion de la moelle épinière, une chirurgie génitale ou une radiothérapie.

Le traitement est personnel et doit être adapté à l’état du système nerveux. Les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent être efficaces dans de nombreux cas.

Manque de testostérone

Les problèmes d'érection peuvent parfois être dus à un manque de testostérone, l'hormone sexuelle masculine. Cette déficience peut à son tour entraîner une baisse de la libido, un manque d'énergie, une dépression et des problèmes d'érection. Un surpoids peut entraîner une baisse des niveaux de testostérone, ces derniers diminuant de toute manière chez tous les hommes avec l'âge. La déficience peut être détectée par un test sanguin.

Trop peu d'hommes cherchent de l'aide

Bien que des traitements efficaces soient disponibles pour la plupart des hommes souffrant de dysfonction érectile, peu d'entre eux cherchent effectivement de l’aide, parce qu’ils sont pris d’un sentiment de honte et un manque d’assurance. Rien ne sert toutefois de rester seul face à cette situation.

Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement vous entretenir avec un médecin généraliste ou un psychologue agréé, en toute discrétion. Pas besoin de sortir de chez vous pour obtenir des conseils professionnels ou un traitement approprié, il suffit de prendre votre smartphone en main. Grâce à Doktr, il est plus facile que jamais de parler de santé sexuelle et d'obtenir une aide réellement efficace.

Obtenez rapidement de l’aide dans l’app Doktr