9 conseils pour rester en mouvement

Pourquoi une routine est-elle si importante?

La meilleure façon de faire de l'exercice régulièrement, c’est d'en faire une vraie habitude. Une routine aide toujours, même les jours de stress ou de fatigue. Le slogan "Just do it" peut sembler cliché, mais il reflète une réalité… à condition d’y ajouter un minimum de préparation et de planification.

Mettre en place une routine demande du temps, mais une fois installée, elle devient difficile à perdre. C'est pourquoi nous partageons avec vous nos meilleurs conseils pour définir un programme d'exercice durable.

1. Analysez votre comportement

Accordez-vous un moment pour examiner vos habitudes actuelles. Où et quand aimez-vous vous entraîner : à la maison, dehors ou en salle ? Quel type d’entraînement vous attire le plus ? Êtes-vous plutôt du matin ou du soir ? Et quel niveau d'ambition correspond à votre mode de vie actuel ? Plus votre nouvelle routine sera définie avec précision, plus elle aura de chances de s’ancrer durablement.

2. Seul on est fort, ensemble on reste motivé

Lorsque vous vous entraînez seul, vous gardez le contrôle, ce qui facilite le respect de votre planning. D’un autre côté, faire du sport à plusieurs peut booster votre motivation, surtout si vous suivez quelqu’un qui a déjà intégré le sport dans son quotidien. À vous de voir ce qui vous convient le mieux.

3. Ne placez pas la barre trop haut

L'objectif est de construire une routine qui tienne sur le long terme. L'erreur la plus courante est de vouloir en faire trop, trop vite. Mieux vaut démarrer en douceur, surtout si vous partez de zéro. Une séance par semaine, c’est déjà un excellent début. Laissez cette habitude s’installer avant d’en faire plus. Ces petites étapes sont la clé d’une réussite durable.

4. Établissez un programme adapté à votre semaine

Repérez les moments de la semaine qui vous offrent un peu de marge. Choisissez des plages que vous contrôlez et qui risquent moins d’être prises par d’autres obligations. Il peut s'agir de 30 minutes juste avant le petit-déjeuner, sur le temps de midi ou sur le chemin du retour, par exemple. Notez-les dans votre agenda : le sport deviendra ainsi un rendez-vous régulier dans votre quotidien.

5. La routine avant tout

Vous sentez une forte résistance ? Allez-y simplement : fixez une heure, enfilez votre tenue de sport, allez à la salle et faites un exercice au choix pendant cinq minutes. Ou mettez vos chaussures et partez courir. Une fois la routine instaurée, l'entraînement viendra de lui-même. Vous finirez même par augmenter le rythme sans vous en apercevoir.

6. Utilisez votre trajet quotidien

Une manière futée d’intégrer l’activité physique dans votre journée est de transformer vos trajets : marcher, pédaler ou même courir quand c’est possible.

7. Préparez votre sac de sport à l'avance

Assurez-vous d'avoir des vêtements de sport agréables à porter et un sac pratique, préparé à l'avance.

8. Faites le moins d'exceptions possible

Une routine ne fonctionne que si vous lui accordez la priorité. Manquer une séance peut rapidement mener à d’autres renoncements. Limitez donc les exceptions pour ancrer votre routine de manière durable.

9. Demandez de l’aide

Un petit soutien de votre famille ou de vos amis peut vraiment faire la différence les jours plus difficiles. Partagez vos objectifs et faites-vous encourager : cela motive bien plus qu’on ne l’imagine.

Blessure ou besoin de conseils pour faire du sport plus souvent et vivre plus sainement ? Avec l'app Doktr, vous consultez un médecin généraliste en ligne, confortablement depuis votre canapé.

En plus d’une prise en charge en cas de blessure, vous y recevrez également des conseils sur votre mode de vie et la gestion de votre poids. Le médecin vous accompagne pas à pas, avec de petits ajustements réalistes. De quoi vous aider à garder le rythme et à conserver une routine bénéfique pour votre santé.

