Pourquoi est-ce si difficile de maigrir ?

Qu'est-ce qui aide vraiment à perdre du poids ?

Le plus important est de parvenir à un changement durable. Pour beaucoup, cela passe par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un mode de vie sain. Mais ce trio ne suffit pas toujours. Comme les recherches le montrent, la biologie de votre corps joue un rôle majeur, à savoir les hormones de la faim et votre métabolisme. Il peut donc être utile d'obtenir de l'aide pour trouver l'approche qui vous convient.

Pourquoi certaines personnes ont-elles plus de mal à perdre du poids ?

Cela dépend de facteurs génétiques et hormonaux, mais aussi de la manière dont le corps réagit aux régimes. Le corps est intelligent et fait tout ce qu'il peut pour maintenir un poids stable. En cas de perte de poids, le métabolisme ralentit et la sensation de faim augmente. Pour certaines personnes, il est donc presque impossible de perdre du poids par elles-mêmes. Dans ces cas-là, un accompagnement personnalisé peut faire toute la différence.

La ménopause favorise-t-elle vraiment la prise de poids ?

C’est ce que remarquent beaucoup de personnes. Pendant la ménopause, votre équilibre hormonal change, avec des répercussions sur votre métabolisme et la répartition des graisses dans votre corps. Même si vous continuez à manger et à faire de l'exercice comme avant, vous pouvez malgré tout prendre du poids. Des conseils professionnels permettent alors d’adapter son mode de vie et d’autres facteurs éventuels à cette nouvelle réalité.

Combien faut-il perdre pour améliorer sa santé ?

Une perte de poids de 5 à 10 % peut déjà avoir des effets importants sur la santé, notamment une amélioration de la glycémie et une diminution de la tension artérielle. Ce n’est pas une question de chiffres sur la balance, mais de retrouver un équilibre où le corps fonctionne mieux pour un meilleur bien-être. Il faut toujours tenir compte de la santé globale.

Quand se tourner vers un professionnel de la santé ?

Si vous avez déjà essayé plusieurs régimes sans résultat, ou si votre poids a un impact sur votre santé ou votre bien-être, il peut être utile de consulter un médecin généraliste.

Perdre du poids peut être un vrai défi, surtout quand on est seul.

Si besoin, le médecin pourra aussi vous orienter vers un diététicien, un psychologue ou un spécialiste pour un accompagnement plus complet.

