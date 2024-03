Le tabagisme affecte le corps dans son ensemble, de la peau aux muscles, en passant par les poumons, le cerveau, le système immunitaire, les vaisseaux sanguins et le cœur. La fumée de cigarette contient des milliers de substances nocives pour l'organisme, dont certaines contribuent au développement de cellules cancéreuses dans le corps. Le tabagisme augmente le risque de cancer du poumon et d'un certain nombre d'autres cancers.