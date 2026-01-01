Comment tenir vos bonnes résolutions de la nouvelle année?
31 décembre 2025
Beaucoup de gens entament la nouvelle année gonflés à bloc: ils sont décidés à faire davantage de sport, à se mettre enfin à la course à pied ou à manger plus sainement. Mais après quelques semaines, l'enthousiasme retombe souvent. Comment faire pour tenir bon cette année?
Qu’est-ce qui marche vraiment?
Il y a quelques années, deux universités ont analysé dans quelle mesure les gens respectaient leurs bonnes résolutions. Il en ressort que la majorité - 55 % - estime avoir tenu bon. Fait intéressant: les objectifs qui visent à accomplir une action (comme faire du sport trois fois par semaine) ont davantage de chances d’aboutir que les résolutions axées sur l’arrêt d’un comportement (comme arrêter de fumer ou de grignoter).
Voici comment tenir bon: 6 conseils pratiques
Il existe des stratégies qui augmentent vos chances de tenir vos résolutions du Nouvel An. Voici quelques conseils:
- Fixez-vous des objectifs clairs et concrets. Au lieu d’un objectif vague comme « faire plus d’exercice », mieux vaut formuler votre résolution très concrètement : par exemple s’entraîner chaque lundi, mercredi et samedi, ou encore viser 10 000 pas par jour.
- Optez pour des sous-objectifs. L’une des manières d’atteindre une résolution ambitieuse est de la découper en étapes réalistes, puis de construire un plan qui vous mènera à votre objectif principal.
- Parlez de votre résolution à d’autres personnes. Partager votre résolution augmente vos chances de réussite. Avoir un objectif commun peut aussi aider: vous vous soutiendrez mutuellement.
- Assurez le suivi. Un bon moyen de tenir votre engagement est d’inscrire des rappels dans votre agenda pour faire le point, par exemple à la fin de chaque mois. Si vous avez laissé filer un moment, cela vous remettra sur les rails et vous donnera l’occasion de repartir du bon pied.
- Associez une nouvelle habitude à une habitude existante. Adopter de nouvelles routines n’est pas simple. Un bon truc consiste à relier votre nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà sans y penser. Par exemple, si vous souhaitez faire 10 pompes par jour, faites-les juste après vous être brossé les dents, une routine déjà bien installée.
- Récompensez-vous! Changer n’est jamais facile. Il est important de célébrer vos succès, chaque étape que vous franchissez pour atteindre votre objectif. Offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir et que vous attendez avec impatience.
Tout ne commence pas forcément le 1er janvier
Se fixer des objectifs est un excellent moyen d’amorcer un changement. Faire coïncider ce changement avec le premier jour de l’an n’a en réalité que peu d’importance. Vous pouvez vous fixer des objectifs à tout moment de l'année. L’essentiel, c’est l’étape qui suit : passer à l’action et les atteindre.
Comment Doktr peut-il vous aider?
Beaucoup de bonnes intentions concernent la santé. L’ app Doktr vous met en relation en ligne avec un médecin ou un psychologue. Que vous ayez des questions sur votre santé physique, le stress ou la mise en place d’une routine plus saine, vous obtenez immédiatement l’aide d’un expert. De quoi booster votre volonté!
Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr
