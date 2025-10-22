Carence en vitamines ?
Les maladies carentielles surviennent lorsque votre organisme est confronté à un manque de substances telles que des vitamines, des minéraux ou des oligo-éléments. Elles peuvent survenir, par exemple, en cas de règles abondantes, de régime véganiste ou d'exposition insuffisante au soleil.
Quel est le rôle des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments ?
Outre les glucides, les lipides et les protéines, l'organisme a besoin de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments pour fonctionner correctement.
● Les vitamines favorisent d'importants processus métaboliques, qui transforment les aliments et les boissons en énergie par l'organisme.
● Les minéraux, et notamment le sodium, le potassium et le calcium, assurent la solidité des os, le bon fonctionnement du système nerveux et la stabilité de la tension artérielle.
● Les oligo-éléments tels que le fer, le zinc et le cuivre remplissent des fonctions biochimiques essentielles dans l'organisme. Par exemple, le fer est un composant important de l'hémoglobine, qui fixe l'oxygène dans nos globules rouges.
Les maladies carentielles étaient autrefois courantes. Par exemple, les marins contractaient le scorbut en raison d'une carence en vitamine C, et les enfants, pendant la période industrielle, souffraient de rachitisme (une maladie des os) en raison d'une mauvaise alimentation. Nous comprenons mieux aujourd’hui le métabolisme humain et nous avons une alimentation plus équilibrée, mais des carences peuvent encore survenir.
Carence en fer chez les femmes ayant des règles abondantes
Un régime alimentaire standard fournit généralement suffisamment de fer pour les hommes, mais les femmes ayant des règles abondantes peuvent développer une carence en fer même avec un régime alimentaire équilibré. Pour les femmes végétariennes ou végans, le risque est encore plus élevé. Le fer, en effet, est surtout présent dans la viande.
Une carence en fer peut provoquer une anémie et les symptômes suivants :
● Fatigue
● Vertiges
● Essoufflement
● Difficultés de concentration
● Palpitations
● Jambes sans repos
Pour en savoir plus sur les carences en fer et découvrir les symptômes en détail, consultez notre page conseils. Pensez-vous avoir une carence en fer ? Consultez votre médecin traitant pour un test sanguin. Le traitement consiste en l’administration de comprimés de fer. Certaines femmes ayant des règles abondantes les prennent pendant leurs règles.
Carence en vitamine B12 et vitamine D chez les végans
Si vous êtes végan, il est important de prendre des compléments de vitamine B12. Faute de produits d’origine animale, en effet, votre apport en vitamines de ce type est très faible. Une carence en vitamine B12 peut également survenir après une chirurgie bariatrique et dans le cas de maladies intestinales, telles que la maladie cœliaque non traitée (intolérance au gluten) ou la maladie de Crohn.
Les symptômes d'une carence en vitamine B12 peuvent être les suivants :
● Troubles sensoriels au niveau des pieds
● Problèmes d'équilibre et de marche
● Symptômes d'anémie (comme mentionné précédemment)
● anxiété et dépression
Une prise de sang chez votre médecin traitant vous permet de contrôler votre taux de vitamine B12. En cas de carence, il vous prescrira des comprimés de vitamine B12.
Carence en vitamine D due à un manque d'ensoleillement
L'organisme tire la vitamine D en partie de l'alimentation et en partie de la lumière du soleil. En effet, la vitamine D est produite par la peau lorsque vous vous exposez au soleil en été. Comme les repas préparés à la maison contiennent peu de vitamine D, les personnes qui s'exposent peu au soleil peuvent souffrir d'une carence en vitamine D. Ce phénomène est plus fréquent chez les personnes :
● au teint basané. La lumière du soleil pénètre en effet plus difficilement à travers une peau foncée ;
● qui portent des vêtements couvrant tout le corps, même en été ;
● qui restent souvent à l’intérieur ;
● qui ont un apport réduit en raison d'une maladie intestinale ou d'une chirurgie bariatrique.
Une carence légère n'entraîne généralement aucun symptôme. Une carence grave, en revanche, peut entraîner des troubles divers :
● faiblesse et douleurs musculaires
● crampes
● paresthésies (par exemple, picotements ou engourdissement de la peau)
● difficulté à marcher
● douleurs osseuses
● risque accru de fractures
Le traitement consiste à prendre des comprimés de vitamine D.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une carence en vitamines ou en minéraux, contactez un médecin généraliste. L’app Doktr vous permet de parler rapidement par vidéo à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous. Ce dernier peut vous aider à évaluer vos symptômes et vous fournir des conseils appropriés.
