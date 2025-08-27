Comment faire pour arrêter la pilule ?
27 août 2025
Commencer à prendre la pilule est simple, mais que se passe-t-il lorsque l'on arrête de la prendre ? Quand vos règles reviendront-elles ? Est-il courant d'avoir de l'acné ou d'autres effets secondaires après l'arrêt de la pilule ? Maria Björnesjö, sage-femme, répond aux questions sur les effets de l'arrêt de la pilule sur l'organisme.
Quand mes règles reviendront-elles après l'arrêt de la pilule ?
Le délai entre l'arrêt de la pilule et le retour des règles varie d'une personne à l'autre. Chez la plupart des femmes, les régles réapparaissent immédiatement et le cycle menstruel reprend normalement. Pour d'autres, cela peut prendre un peu plus de temps, mais la majorité retrouve un cycle régulier au bout d'un mois ou deux.
Est-il courant d'avoir de l'acné après avoir arrêté la pilule ?
La pilule peut aider à réduire l'acné en limitant la production d'androgènes (hormones sexuelles mâles), ce qui diminue la production de sébum. Lorsque vous arrêtez la pilule, la production de sébum peut augmenter à nouveau en raison de la hausse des androgènes, entraînant ainsi des problèmes d'acné accrus.
Ces désagréments peuvent persister quelques mois avant de disparaître progressivement, le temps que le corps retrouve son équilibre hormonal naturel.
Les effets secondaires sont-ils fréquents après l'arrêt de la pilule ?
Après l'arrêt de la pilule, vous êtes à nouveau réglée normalement et l'ovulation reprend. Les personnes qui prennent la pilule ont souvent des saignements moins abondants, ou n'ont pas de saignements du tout. Lorsque vous arrêtez de prendre la pilule, vos règles reviennent généralement à leur état initial. Si vous souffriez de douleurs menstruelles et de crampes avant de prendre la pilule, celles-ci réapparaissent dans la plupart des cas. Il est également possible que les pertes vaginales soient plus abondantes, ce qui est tout à fait normal.
Pendant combien de temps suis-je protégée contre la grossesse après l'arrêt de la pilule ?
Vous n'êtes plus protégée. Dès l'arrêt de la pilule, une autre méthode contraceptive s'impose si vous voulez éviter une grossesse.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre après l'arrêt de la pilule ?
Si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, il est essentiel d'utiliser un préservatif ou un autre moyen de contraception. Pour le reste, vous pourrez mener une vie normale et votre cycle menstruel régulier reprendra.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
L'app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste pourra vous conseiller sur la contraception.
Articles Liés
- Quand le soleil brille et que le thermomètre grimpe au-delà des 26 degrés, la journée peut sembler idéale… mais attention, la chaleur peut vite devenir un véritable risque pour la santé. Les personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Voici quelques conseils pour aider petits et grands à mieux supporter la chaleur.
4 juillet 2025
Comment réagit votre corps lorsque vous arrêtez de fumer ? Six conseils pour réussirUne des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire pour votre santé est d'arrêter de fumer. Tout le monde le sait, même les fumeurs. La bonne nouvelle, c'est que votre corps commence immédiatement à se rétablir dès que vous arrêtez de fumer. Jour après jour, les effets positifs, internes comme externes, commencent à se faire sentir. Ce guide vous en dit plus sur ce qui se passe dans votre corps lorsque vous arrêtez de fumer, et vous propose des conseils pour réussir à vous passer de tabac.
14 mai 2025
Comment reconnaître un grain de beauté suspect ?Si les grains de beauté sont généralement inoffensifs, certains peuvent être le signe d'un cancer de la peau. Le nombre de cancers de la peau ne cesse d'augmenter : il est donc important d'être attentif aux modifications de votre épiderme. Si vous êtes sujet aux coups de soleil ou si vous avez beaucoup de grains de beauté et de taches sur la peau, il est particulièrement important de redoubler de vigilance. Une détection précoce peut faire toute la différence ! Voici les signes auxquels vous devez prêter attention. Vérification médicale par un médecin généraliste
16 avril 2025
Le bain de forêt : définition et mode d'emploiLe bain de forêt est une cure de santé qui suscite depuis quelques années un intérêt croissant. L'idéal est de découvrir la forêt de près avec tous ses organes sensoriels. Toutefois, si le temps vous manque pour sortir, vous pourrez déjà recharger vos batteries en vous concentrant sur les arbres visibles depuis votre fenêtre. Une étude montre que cela a également des effets sur la santé. Validé par un médecin généraliste
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.