Les meilleurs exercices pour la sciatique

Qu'entend-on par "fausse" sciatique et quelles en sont les causes ?

Une fausse sciatique est souvent causée par une douleur musculaire, en particulier dans les muscles fessiers. En général, c'est le muscle piriforme qui est en cause. Lorsque ce muscle est irrité, la douleur peut irradier vers la jambe, mais généralement pas au-delà du genou. L'arthrose de la hanche peut également provoquer des douleurs irradiantes, souvent à l'avant de la cuisse et jusqu'au genou.

Quelle est la cause de la sciatique ?

Une véritable sciatique peut avoir plusieurs causes, telles qu'un bombement discal (disque intervertébral) ou une hernie discale. Les disques intervertébraux de la colonne lombaire peuvent exercer une pression sur la racine nerveuse, entraînant une douleur irradiant dans la jambe. C'est ce qu'on appelle la sciatique.

Peut-on traiter la sciatique soi-même à la maison ?

Dans certains cas, vous pouvez essayer d'effectuer des exercices à la maison, mais il est important d'identifier la cause de votre douleur sciatique pour choisir le bon traitement.

Quels exercices aident à soulager la sciatique ?

Si votre sciatique est due à un problème au niveau des disques intervertébraux de la colonne lombaire, une flexion arrière du dos peut vous aider :

Allongez-vous au sol, sur le ventre.

Placez les mains sous les épaules.

Relevez le haut du corps à l'aide des bras.

Détendez les muscles fessiers et dorsaux et laissez le poids reposer sur vos bras.

Respirez profondément et maintenez la position pendant 1 à 2 secondes.

Revenez à la position de départ et répétez le mouvement.

Cet exercice peut soulager les douleurs causées par le disque intervertébral. Arrêtez immédiatement si la douleur augmente.

Quels exercices aident-ils à lutter contre les (fausses) sciatiques dans les fesses ?

Asseyez-vous sur une chaise et croisez une jambe sur l'autre. Avec le bras opposé, saisissez votre genou et tirez-le vers votre épaule ou votre poitrine. Sentez l'étirement dans les muscles fessiers et maintenez la position pendant 60 secondes.

Un autre exercice consiste à s'allonger sur le dos en posant un pied sur le genou de l'autre jambe. Saisissez votre genou et laissez retomber votre jambe sur le côté. Relevez doucement votre jambe vers la poitrine jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans les fessiers. Maintenez cette position pendant 60 secondes.

Vous pouvez également utiliser une balle de tennis. Asseyez-vous sur le sol et placez une balle de tennis sous les fesses. Localisez le point douloureux et posez le pied sur le genou opposé pour étirer davantage les fessiers. Laissez la jambe retomber vers le côté extérieur. Appuyez-vous sur le sol à l'aide des bras. Roulez d'avant en arrière et d'un côté à l'autre pour faire travailler les muscles.

Est-il possible de combiner analgésiques et exercices ?

Il est parfois nécessaire de prendre des analgésiques pour soulager la douleur causée par la sciatique. Cela permet notamment de rester en mouvement et de conserver une manière aussi normale que possible de se mouvoir.

Quand la consultation d'un médecin s'impose-t-elle en cas de sciatique ?

Si les exercices ne soulagent pas la douleur après quelques jours ou que la douleur s'aggrave au lieu de s'améliorer, il est important de contacter un kinésithérapeute pour évaluer les symptômes de la sciatique. Une fois le diagnostic posé, vous pouvez entamer une rééducation individuelle dès que possible. Vous devez également consulter un médecin dans les cas suivants :

si vous éprouvez des picotements, des engourdissements ou une sensation de faiblesse dans la jambe ;

en cas de dysfonctionnements de la vessie et/ou des intestins.

L'app Doktr vous permet de vous entretenir par vidéo, sans rendez-vous, avec un médecin généraliste agréé. Ce dernier peut vous aider à évaluer les symptômes et vous donner des conseils. Si nécessaire, vous pouvez être orienté vers un kinésithérapeute.

Obtenez rapidement de l’aide dans l’app Doktr