Qu'entend-on par acouphènes ?

Les acouphènes sont des sons qui surviennent sans source sonore externe. Le son se produit, en quelque sorte, dans l'une des oreilles, dans les deux, ou dans la tête. Il est perçu différemment selon les personnes et peut prendre l'aspect d'un sifflement, d'un bourdonnement ou d'un son strident.

Les acouphènes sont une affection très répandue, qui touche environ 10 % de la population. Dans 1 % des cas, l'affection prend une forme sévère, qui affecte négativement la qualité de vie des personnes atteintes. Les acouphènes peuvent survenir à tout âge, mais sont plus fréquents chez les personnes âgées.

Quelle est la cause des acouphènes ?

Le nerf auditif constitue le lien entre l'oreille et le cerveau. Les sons perçus dans l'oreille sont transmis sous forme d'impulsions électriques au cerveau par le nerf auditif. Les acouphènes surviennent lorsque l'activité du nerf auditif est anormalement faible.

Ils résultent le plus souvent d'une exposition à des bruits puissants qui endommagent l'oreille. Les acouphènes sont également plus fréquents chez les personnes âgées. Diverses autres causes peuvent être à l'origine des acouphènes :

Maladies de l'oreille (telles qu'une otite moyenne (otitis media) persistante, une otosclérose, la maladie de Ménière ou beaucoup plus rarement, une tumeur)

Médicaments (par exemple l'aspirine, certains antibiotiques, certains médicaments contre le cancer et certains antidépresseurs)

Infection des voies respiratoires supérieures

Anémie

Accident, par exemple blessures crâniennes et lésions au niveau des osselets

Sténose (rétrécissement des vaisseaux sanguins), engendrant un son épousant le rythme des pulsations cardiaques dans la tête ou dans une oreille

Tension musculaire dans les épaules, le cou et les articulations de la mâchoire (peut également provoquer des acouphènes pulsatiles, involontaires et non synchronisés avec le rythme cardiaque)

Stress

Dépression et anxiété

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Pour prévenir les acouphènes, essayez de vous protéger des sons intenses et du bruit. Les oreillettes de protection sont un moyen efficace de protéger votre oreille des bruits nocifs, surtout si vous êtes musicien ou fervent de concerts.

Si vous souffrez d'acouphènes, les solutions suivantes pourraient vous aider à soulager vos symptômes :

Mettez la radio, un podcast ou de la musique de fond si vous vous trouvez dans un environnement calme.

Si vous portez déjà une prothèse auditive, il peut être utile d'augmenter l'amplification du son. De cette manière, ce que vous écoutez se surimpose aux acouphènes.

Essayez d'éviter le stress négatif.

Accordez-vous du temps pour récupérer et vous détendre.

Faites régulièrement de l'exercice.

Envisagez d'apporter d'autres changements à votre mode de vie : l'idéal serait de limiter votre consommation d'alcool, de tabac et de caféine.

Si vos acouphènes sont dus à un rhume, des gouttes nasales ou des sprays contenant de la xylométhasoline aident parfois. Elles permettent de dégonfler la muqueuse de la sphère ORL et de mettre fin au sifflement dans les oreilles. Veillez toutefois à ne jamais en prolonger l'utilisation au-delà de 7 jours.

Traitement des acouphènes

Toutes les personnes souffrant d'acouphènes n'ont pas besoin d'un traitement. Le problème disparaît souvent de lui-même, par exemple lorsque votre oreille, après avoir souffert d'un bruit excessif isolé, guérit ensuite.

En cas de tension musculaire au niveau des épaules, du cou ou de l'articulation de la mâchoire, vous pouvez entamer un traitement auprès d'un kinésithérapeute.

Aucun médicament ne permet de remédier aux acouphènes s'ils ne disparaissent pas d'eux-mêmes, et il n'existe pas non plus d'autre moyen d'en guérir. Le traitement vise plutôt à réduire la gêne occasionnée par le son ressenti et à élaborer des stratégies pour gérer les problèmes causés par les acouphènes.

Cela passe généralement par différents types de thérapies, par exemple :

La TCC (thérapie cognitivo-comportementale) proposée par un psychologue

La TRT (thérapie d'accoutumance aux acouphènes), qui implique une stimulation sonore et est proposée par un audiologue

Avant de commencer un traitement contre les acouphènes, votre médecin traitant doit d'abord s'assurer que ceux-ci ne sont pas dus à une affection nécessitant un traitement, telle qu'une douleur, une dépression ou de l'anxiété.

Quand un traitement s'impose-t-il ?

Si les acouphènes vous dérangent au point d'affecter votre qualité de vie et qu'ils persistent pendant plusieurs semaines, vous devez consulter un médecin. Il arrive par exemple que les acouphènes perturbent le sommeil, rendent difficile la concentration ou influencent l'humeur et l'état émotionnel.

La consultation d'un médecin s'impose également, que vous perceviez une gêne ou non, dans les cas suivants :

si vous avez des acouphènes dans une seule oreille et qu'ils persistent pendant plusieurs semaines ;

si les acouphènes épousent le rythme de votre pulsation cardiaque ;

si les acouphènes sont aggravés par le stress, l'inquiétude et l'anxiété.

Questions fréquentes

Petit "FAQ" sur les acouphènes.

À quoi ressemble le son produit par les acouphènes ? Les acouphènes sont différents d'une personne à l'autre , et même pour une même personne, ils peuvent être différents selon des moments. Par exemple, des patients ont décrit le son comme un hurlement, un bourdonnement, un son strident, un sifflement ou encore un rugissement.

Combien de temps peuvent durer des acouphènes temporaires ? Les acouphènes peuvent survenir après une exposition à un son excessif isolé , tel qu'une explosion. Cette forme d'acouphènes disparaît généralement lorsque l'oreille guérit de la blessure , ce qui peut prendre jusqu'à 6 mois . Si vos acouphènes persistent après six mois, il y a de fortes chances que les lésions auditives et les acouphènes soient devenus chroniques.

Qu'entend-on par acouphènes pulsatiles ? Les acouphènes pulsatiles sont une forme plus rare d'acouphènes, dans laquelle la personne atteinte perçoit des sons lancinants.

