5 tips om griep te verlichten
9 december 2025
Het griepseizoen is aangebroken: tijd dus om extra zorgvuldig je handen te wassen en afstand te houden. Toch is besmetting moeilijk te vermijden eens het virus volop circuleert. Wat kun je doen als het jou treft? Hier zijn 5 tips om griep zo goed mogelijk door te komen.
Hoe herken je griep?
In het begin lijken de symptomen van griep vaak op die van een verkoudheid. Een verkoudheid kan door verschillende soorten virussen worden veroorzaakt, griep daarentegen enkel door het influenzavirus.
Bij griep worden de klachten meestal aanzienlijk erger. Typische symptomen zijn: hoge koorts, koude rillingen, het gevoel erg ziek te zijn, keelpijn, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. De incubatietijd voor griep is kort: meestal slechts een of enkele dagen.
Tips om sneller te herstellen
Hier zijn enkele praktische tips voor als je griep hebt.
1. Blijf thuis en rust veel
Blijf thuis en vermijd contact met anderen. Gun je lichaam de rust die het nodig heeft, zodat je op de beste en snelste manier herstelt. Voldoende rust helpt het immuunsysteem om de infectie te bestrijden.
2. Drink voldoende
Door koorts en zweten verlies je veel vocht. Drink veel om de vochtbalans te behouden. Water, thee of soep zijn goede keuzes.
3. Verlicht klachten indien nodig
Om de symptomen te verlichten kun je vrij verkrijgbare medicijnen tegen koorts en pijn gebruiken. Bij keelpijn helpen zuigtabletten, bij een verstopte neus vaak een neusspray – zeker handig om beter te slapen.
4. Overdrijf niet met vitaminen
Extra vitamine C slikken heeft geen bewezen effect bij griep.
Wel tonen studies aan dat mensen met een tekort aan vitamine D een groter risico lopen om griep te krijgen, maar ben je eenmaal ziek, dan verandert dat niets. Overweeg in de donkere maanden een dagelijks vitamine D-supplement.
5. Blijf het rustig aan doen
Stress vertraagt het herstel omdat je lichaam alle energie nodig heeft om te genezen. Blijf het rustig aan doen, ook als je je wat beter voelt.
Zoek tijdig medische zorg, zeker als je risico loopt
De meeste mensen kunnen de griep thuis uitzieken, al kan het herstel wat tijd vragen. Griep kan niet genezen worden met medicijnen, maar het influenzavirus kan wel worden afgeremd. Dit is vooral belangrijk voor mensen die een verhoogd risico lopen (ouderen, zwangere vrouwen, chronisch zieken of mensen met een verzwakt immuunsysteem).
De behandeling moet zo vroeg mogelijk worden opgestart. Behoor je tot een risicogroep en krijg je ernstige griepsymptomen (zoals ernstige kortademigheid, sufheid, pijn op de borst, verwardheid of aanhoudende hoge koorts), neem dan contact op met je huisarts. Voor risicopersonen is een jaarlijks griepvaccin sterk aanbevolen.
Hoe kan Doktr je helpen?
Met de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts, zonder afspraak. Handig voor advies, het beoordelen van klachten of het bespreken van medicatie.
