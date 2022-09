Het typische ziekteverloop bij griep is dat het plotseling opkomt in de vorm van koude rillingen, koorts en vermoeidheid. Daarna kunnen volgende symptomen optreden:

Hoge koorts (ongeveer 39 à 40 graden)

Spierpijn

Hoofdpijn

Vermoeidheid

Keelpijn

Droge hoest

Symptomen zoals braken en diarree kunnen ook voorkomen, voornamelijk bij kinderen.

Soms kan het moeilijk zijn om de symptomen te beoordelen en het onderscheid te maken tussen een verkoudheid of griep. Enkele verschillen zijn dat de griep meestal hogere koorts en meer spierpijn veroorzaakt. In het geval van griep houden de symptomen over het algemeen ook langer aan. Een periode van 1 à 2 weken is niet ongebruikelijk. Het duurt vaak langer om te herstellen van de infectie.