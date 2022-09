Ontdek Doktr

Al onze artsen zijn gekozen voor hun brede medische kennis en, zijn erkend in België. Ze kiezen er voor deels te werken met videoconsultaties via de Doktr app. Of, Wanneer ze niet aan de slag zijn in de Doktr app, werken ze in hun dokterspraktijk. Open de app en consulteer snel één van de huisartsen voor persoonlijk medisch advies.

Je kan nu ook aangeven dat je je eigen huisarts wilt spreken door te klikken op de categorie "mijn vaste huisarts spreken" en de achternaam van je huisarts in het zoekveld in te voeren. Het support team zal dan nagaan of je huisarts beschikbaar is op het platform.