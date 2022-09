Een verkoudheid wordt overgedragen via een zogenaamde druppelinfectie. Dat zijn kleine druppels die worden verspreid als je hoest of niest. Wanneer de druppels in contact komen met slijmvliezen in de ogen, mond of neus, verspreidt de infectie zich verder. Verkoudheid kan zich ook verspreiden via contactinfectie, bijvoorbeeld als kleine infectiedruppels op deurklinken zitten of via huidcontact worden overgedragen.