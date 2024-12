Wat zegt je snot over je gezondheid?

Waarom hebben we snot?

Snot speelt een belangrijke rol bij het wegspoelen van vuil en bacteriën die de neus zijn binnengedrongen en anders in de longen terecht zouden komen. Snot is altijd aanwezig en is nodig om het neusslijmvlies vochtig te houden.

Kan ik aan de kleur van mijn snot zien of ik een bacteriële of virale infectie heb?

Dit is een veel voorkomende misvatting. Tegelijk is het waar dat ik als arts rekening houd met het uiterlijk van het snot wanneer ik een patiënt beoordeel. Maar eerder om te zien in welk stadium een infectie zich bevindt. Aan het begin van een verkoudheid is het snot vaak vloeibaar en doorzichtig. Tegen het einde kan het harder worden en een beetje gelig van kleur. Bij een ernstige infectie kan het snot groenig van kleur worden.

Wat veroorzaakt geel snot?

Het snot kan geel worden door dode immuuncellen, een bijproduct van het immuunsysteem dat de infectie bestrijdt.

Wanneer heb je groen snot?

Als de infectie ernstiger is, wordt het snot groener.

Is er een manier om te zien of je een sinusinfectie hebt?

Als je een sinusinfectie hebt, is het snot vaak geel van kleur. Geel snot alleen is echter niet genoeg om een sinusinfectie te diagnosticeren, omdat deze kleur ook voorkomt bij een gewone verkoudheid. Een sinusinfectie veroorzaakt ook andere symptomen, zoals het opnieuw verergeren van een verkoudheid. De koorts kan terugkomen en je krijgt pijn in het gezicht, soms ook op het voorhoofd. De pijn wordt meestal erger bij vooroverbuigen of bij plotselinge bewegingen van het hoofd. Het snot kan stinken.

Lees hier meer over sinusitis.

Wat veroorzaakt stinkend snot?

De geur kan aan verschillende zaken te wijten zijn, zoals sinusitis. Soms kan het te maken hebben met iets dat de doorstroming in je neus of sinussen blokkeert, of met een tandinfectie.

Stinkend snot wijst niet altijd op een sinusinfectie. Het kan ook een teken zijn van een minder ernstige verkoudheid. Zoek medische hulp om uit te zoeken wat de oorzaak is.

Wanneer heb je bruin snot?

Snot kan bruin worden als je vuil of rook hebt ingeademd, of als je opgedroogd bloed in je neus hebt. Roken of een droge omgeving kunnen ook invloed hebben.

Bruin snot is meestal niet gevaarlijk, maar als je regelmatig neusbloedingen hebt of bloedkleurig slijm ophoest, moet je een arts raadplegen om dit te laten onderzoeken.

Wat veroorzaakt een loopneus?

Waterig en vloeibaar snot kan het gevolg zijn van allergieën. Dan komt niezen ook vaak voor. Maar een loopneus kan ook een teken zijn van iets dat vasomotorische rhinitis wordt genoemd. Dit betekent dat je neus loopt zonder dat dit ligt aan een verkoudheid of allergie. Dit soort problemen komt het meest voor bij mensen van middelbare leeftijd of ouder. Er is een behandeling die kan helpen, en het is belangrijk om de onderliggende oorzaak te onderzoeken.

Maak je je zorgen over je snot?

Als je je zorgen maakt over je snot of een behandeling nodig hebt voor sinusitis, allergieën of rhinitis, kun je de Doktr-app gebruiken. Zo spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen bij het beoordelen van de symptomen, je advies geven en een correcte behandeling voorschrijven.

