Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of op je mobiel apparaat kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website of app. Wanneer je de website of app later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website of app. Op die manier herkent de website of de app jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of door de app die je bezoekt, maar ook door partners waarmee deze website of deze app samenwerkt. De server van een website of een app kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, men heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat bijgehouden in de folder van je browser of in de desbetreffende app. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of de app over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of de app. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website en de app of de publiciteit opeen website of in een app relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.