Wat is myalgie?

Myalgie is de medische term voor spierpijn. De pijn kan voorkomen in een deel van het lichaam of in het hele lichaam en kan in intensiteit variëren van mild tot hevig.

Myalgie kan gepaard gaan met spiervermoeidheid. In de meeste gevallen verdwijnen de spierpijn en vermoeidheid vanzelf, maar soms is de pijn chronisch, bijvoorbeeld bij fibromyalgie of het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Wat zijn de oorzaken van myalgie?

De meest voorkomende oorzaak van spierpijn is overbelasting, overstrekking of een lichte blessure. Dit soort pijn beperkt zich meestal tot een paar spieren of een specifiek deel van het lichaam en kan vaak worden gekoppeld aan een specifieke activiteit.

Spierpijn in het hele lichaam is vaak een teken van een infectie, zoals griep. Het kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een bijwerking van medicijnen.

Voorbeelden van ziekten en aandoeningen die myalgie kunnen veroorzaken:

Ziekte van Lyme

COVID-19

Fibromyalgie

Hypothyreoïdie

Griep (influenza)

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CE/CFS)

Spierontsteking (myositis)

Spierkrampen

Reumatoïde artritis (polymyalgia rheumatica)

Polymyositis

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD)

Reumatoïde artritis

Systemische lupus erythematodes (SLE)

Tekenencefalitis (TBE)

Door inspanning veroorzaakte pijn

Vermoeidheidssyndroom

Groeipijn

Hoe herken je myalgie?

De symptomen variëren afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Het kan gaan om een diepe, zeurende pijn die lang aanhoudt, of om een scherpe, intense pijn die snel overgaat. Spierpijn kan worden gevoeld in een specifieke spier, een lichaamsdeel of in het hele lichaam.

Wanneer je hulp zoekt voor myalgie, is het belangrijk om de pijn goed te analyseren en zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Denk hierbij aan hoe de pijn aanvoelt, in welke situaties deze optreedt en of er andere symptomen zijn die ermee gepaard gaan. Dit helpt je arts om de juiste diagnose te stellen.

Wat kun je zelf doen tegen myalgie?

De behandeling van myalgie hangt af van de oorzaak van de spierpijn.

Bij tijdelijke spierpijn is zelfzorg vaak voldoende:

Rust uit en vermijd activiteiten die pijn veroorzaken.

en vermijd activiteiten die pijn veroorzaken. Gebruik indien nodig vrij verkrijgbare pijnstillers.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Bij spierpijn na overbelasting, lichte rekoefeningen of iets dergelijks is zelfzorg thuis meestal voldoende.

Zoek echter direct medische hulp als:

Je moeite hebt met ademhalen of ernstige duizeligheid ervaart.

Je plotseling erg zwak wordt in de spieren.

Je hoge koorts hebt of een stijve nek.

Zoek medische hulp als:

Je spierpijn hebt na het starten of verhogen van de dosering van medicijnen, vooral cholesterolverlagers.

De spierpijn niet vanzelf overgaat.

Je symptomen van een infectie hebt, zoals zwelling, roodheid of een warme huid rondom de pijnlijke spier.

Je spierpijn hebt in combinatie met huiduitslag.

Veelgestelde vragen

Wat betekent myalgie? Het woord ‘myalgie’ is afgeleid van het Griekse ‘myos’ (spier) en ‘algos’ (pijn). Het is de medische term voor spierpijn.

