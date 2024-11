Zo snel zijn collega’s besmettelijk

Wintertijd betekent vaak snotteren. Met meer dan 400 verschillende verkoudheidsvirussen om ons heen is het geen wonder dat we soms besmet raken. Maar hoe snel gebeurt dat? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een verkoudheidsvirus zich binnen vier uur kan verspreiden naar de helft van de mensen in een kantoorgebouw.

De onderzoekers brachten een virus aan op een deurknop in een kantoor met 80 werknemers. Binnen een halve werkdag werd het virus aangetroffen bij de helft van de mensen. De kiemen hadden zich vanaf de deurknop verspreid naar toiletten, computers, bureaus en telefoons. Maar ook naar lichtschakelaars, magnetrons en koffiezetapparaten.

3 eenvoudige tips om gezond te blijven

1. Was je handen

Vooral na toiletbezoek, voor het eten en nadat je veel mensen hebt begroet. Het is ook een goed idee om handontsmettingsmiddel bij je te hebben.

2. Raak je neus, mond en ogen niet aan

Als je in contact komt met een virus en vervolgens je neus, mond of ogen aanraakt (wat we volgens studies gemiddeld 16 keer per uur doen), kan het virus je lichaam binnendringen en je ziek maken.

3. Slaap en eet regelmatig en vermijd stress

Rust en slaap zijn essentieel om te herstellen en gezond te blijven, net als regelmatig en gevarieerd eten. Te veel stress verzwakt je immuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent voor ziektes. Lichaamsbeweging, meditatie of enkele eenvoudige ademhalingsoefeningen kunnen helpen om je stressniveau snel te verlagen.

Wat als je toch besmet raakt?

Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen je symptomen te beoordelen en je advies geven voor de behandeling.

