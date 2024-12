Ja, vermoeidheid is heel normaal tijdens de zwangerschap en komt vooral voor in het eerste en derde trimester. In de vroege zwangerschap kunnen hormoonveranderingen, zoals de toename van progesteron, bijdragen aan een verhoogd gevoel van vermoeidheid. In het derde trimester komt vermoeidheid vaak door de fysieke belasting en slaapverstoring, veroorzaakt door de groeiende buik en frequentere nachtelijke toiletbezoeken.

Rust en goede voeding kunnen helpen, maar als de vermoeidheid extreem is of gepaard gaat met andere symptomen, is het verstandig om een huisarts te raadplegen.