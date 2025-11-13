Word je sneller verkouden door koude?

Wat veroorzaakt een verkoudheid?

Een verkoudheid is een infectie van de bovenste luchtwegen en kan symptomen veroorzaken in de keel, neus, sinussen en keelholte. Ze wordt bijna altijd veroorzaakt door een virus.

Word je makkelijker verkouden door koude?

Alleen al door de naam is het makkelijk om een verkoudheid met koude te associëren, ook al weten we dat de oorzaak eigenlijk een virus is. We zien echter dat veel meer mensen luchtweginfecties krijgen tijdens de wintermaanden.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen, zoals het feit dat we meer tijd binnenshuis doorbrengen en nauwer contact hebben met anderen. Een andere belangrijke factor is de droge winterlucht, die de slijmvliezen van de luchtwegen uitdroogt en zo de weerstand tegen virussen vermindert. Koude en droge lucht kunnen er ook voor zorgen dat virussen zich gemakkelijker verspreiden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan koude temperaturen het immuunsysteem tijdelijk kan verzwakken, waardoor we vatbaarder worden voor infecties.

Kun je twee keer na elkaar verkouden worden?

Je krijgt een zekere bescherming als je verkouden bent, maar omdat er verschillende soorten verkoudheidsvirussen bestaan, kun je toch opnieuw ziek worden door een andere variant.

Kun je tegelijkertijd covid en griep krijgen?

Ja, dat kan. Het is niet heel gebruikelijk om beide infecties tegelijk te hebben, maar het komt wel voor. Hier is onderzoek naar gedaan. Zo'n dubbele infectie is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen in risicogroepen. Ze kunnen ernstige complicaties krijgen, die in het ergste geval levensbedreigend zijn. Het is belangrijk om je te laten vaccineren als je tot deze groepen behoort. Wie niet gevaccineerd is, loopt een hoger risico op ernstige ziekte bij besmetting met het griep- of het SARS-CoV-2-virus.

Kun je het verschil zien tussen covid en griep?

Het is moeilijk om hier een algemeen antwoord op te geven omdat de symptomen van persoon tot persoon verschillen. Een aanwijzing kan zijn welke infecties op dat moment circuleren.

Covid en griep vertonen veel overeenkomsten in symptomen en risico’s op complicaties, maar er zijn ook verschillen. Covid verspreidt zich gemakkelijker dan griep en brengt een groter risico op complicaties en langdurige symptomen mee.

Wat kan ik doen om gezond te blijven?

Na de pandemiejaren kennen de meeste mensen de basisprincipes wel, maar we zijn er misschien minder aandachtig mee bezig. Gezond blijven begint met eenvoudige gewoontes: houd afstand van mensen met symptomen, stel anderen niet bloot als je zelf ziek bent, en was regelmatig je handen.

Daarnaast blijven goede ventilatie van binnenruimtes en hoesten of niezen in je elleboog belangrijke manieren om virussen minder kans te geven. Wie tot een risicogroep behoort, doet er ook goed aan om zich te laten vaccineren tegen griep of COVID-19.

Wat is de snelste manier om beter te worden?

Rust uit en doe het rustig aan. Probeer niet gewoon door te werken als je ziek bent. Drink voldoende, zeker warme dranken – die kunnen verzachtend en aangenaam zijn. Bij hoge koorts kun je een koortswerend middel nemen. Een verstopte neus verlicht je eenvoudig met een neusspray van de apotheek.

Kortom: luister naar je lichaam en geef jezelf de tijd die je nodig hebt. Er zijn geen sluiproutes – laat de infectie gewoon zijn gang gaan.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. Die kan je helpen je symptomen te beoordelen, advies geven en een correcte behandeling voorschrijven.

Te ziek om te werken? Dan ontvang je een digitaal ziektebriefje in de app.

Krijg snel hulp in de Doktr-app