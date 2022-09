Oorzaak van keelpijn

Verschillende virussen en bacteriën kunnen een keelontsteking of faryngitis veroorzaken. Meestal is een verkoudheidsvirus de oorzaak en dan zullen ook vaak andere symptomen van een verkoudheid optreden.

Een ander virus dat vaak keelontstekingen veroorzaakt bij kinderen en jongeren, is het epstein-barrvirus, wat klierkoorts veroorzaakt.

Bij kinderen, maar soms ook bij volwassenen, zie je vaak ook ontstoken amandelen, dat noemen we tonsillitis.

Keelpijn door een keelontsteking gaat meestal binnen 10 dagen vanzelf over, bij klierkoorts kunnen de symptomen soms wat langer aanslepen.

Let op! Keelpijn kan ook een symptoom zijn van COVID-19 , blijf dus steeds thuis en vraag advies aan een dokter.

Soms worden keelontstekingen veroorzaakt door een bacterie, in de meeste gevallen is dit dan de streptokok. Een zeldzame complicatie hierbij is het ontstaan van een keelabces, in de gezondheidszorg wordt dit een peritonsillair abces genoemd. Hierbij heeft de infectie zich aan één kant verspreid naar het weefsel rond de keelamandel.

In zeldzame gevallen is een schimmel de oorzaak van een keelontsteking. Hierbij is er meestal een uitlokkende factor, zoals een immuniteitsstoornis of het gebruik van puffers met cortisone bij astma of COPD.

Andere oorzaken van keelpijn kunnen zijn: