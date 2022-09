De lichaamstemperatuur wordt gecontroleerd door de hersenen, meer bepaald in het deel dat de hypothalamus wordt genoemd en dat veel belangrijke functies reguleert. Wat een normale lichaamstemperatuur bij de mens is, verschilt van persoon tot persoon en ligt ergens tussen de 35,8 en 37,5 graden. Onze lichaamstemperatuur kan tijdelijk hoger zijn zonder dat er sprake is van koorts, bijvoorbeeld tijdens het sporten, in de sauna of in een zeer warm klimaat. Bij kinderen kan ook te warme kledij of een hevige huilbui zorgen voor lichte verhoging van de temperatuur. Bij koorts is de temperatuur verhoogd zonder een dergelijke natuurlijke verklaring.

De meest voorkomende oorzaak van koorts is een banale infectie, zoals verkoudheid, oorontsteking, sinusitis of een andere veel voorkomende virale infectie. Andere oorzaken van koorts kunnen voedselvergiftiging zijn of een infectie veroorzaakt door bacteriën. Bij infecties wordt het immuunsysteem geactiveerd en zendt het een soort signaalmoleculen uit die cytokines worden genoemd. Die signalen activeren verschillende stoffen in het lichaam zoals de witte bloedcellen zodat de infectie bestreden kan worden. Een ander effect van deze cytokines is dat ze de hersenen een signaal geven om de lichaamstemperatuur te verhogen.

Een paar voorbeelden van infecties die vaak hoge koorts veroorzakenzijn:

bepaalde luchtweginfecties zoals influenza of covid-19

bepaalde kinderziekten zoals waterpokken of de zesde ziekte

infecties van het centrale zenuwstelsel zoals hersenvliesontsteking

ernstige acute infecties zoals blindedarmontsteking of nierbekkenontsteking

Vanzelfsprekend zijn er veel meer infecties die tot hoge koorts kunnen leiden.

Het komt weinig voor dat koorts het enige symptoom is van een ziekte. Vaak zijn er ook andere symptomen, afhankelijk van de oorzaak van de infectie. Langdurige koorts zonder andere symptomen moet altijd worden onderzocht, omdat er een ernstige ziekte kan zijn die moet worden behandeld. Lees meer onder " Wanneer moet ik hulp zoeken".