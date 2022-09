Onze missie

Doktr wil een wereld van digitale mogelijkheden openen zodat mensen beter leven en slimmer werken. Onze missie in e-health is mensen de digitale tools geven om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Doktr biedt je de mogelijkheid om op een gemakkelijke en snelle manier een dokter te contacteren via je smartphone. Als je ziek bent heb je al genoeg aan je hoofd. Je wil je geen zorgen maken over waar je het snelst terecht kunt, of je verlof kan krijgen op je werk en of je een babysit kan vinden voor je kinderen. Met Doktr brengen we de dokter naar jou. Zodat jij je volledig kunt focussen op je genezingsproces. Bij Doktr sta jij centraal en dit elke dag opnieuw. Gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, privacy en toegankelijkheid dat zijn onze kernwaarden voor arts én patiënt.