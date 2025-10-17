8 tips voor een sterk immuunsysteem
17 oktober 2025
Wil je je lichaam beter wapenen tegen ziekteverwekkers en je weerstand op peil houden? Een sterk immuunsysteem helpt je om gezond te blijven, ook wanneer virussen de ronde doen.
We leven in een drukke, verbonden wereld waarin we dagelijks in contact staan met anderen. Dat maakt het leven boeiend, maar verhoogt ook de blootstelling aan virussen en bacteriën. Hieronder vind je onze beste tips om je immuunsysteem te versterken en je lichaam beter te ondersteunen, het hele jaar door.
1. Prioriteer slaap
Zorg ervoor dat je voldoende slaap krijgt. Dit is essentieel voor een goed functionerend immuunsysteem. Het is een investering in je gezondheid die je niet mag onderschatten. Slaapproblemen? Lees hier wat je kunt doen.
2. Eet gezond
Gevarieerd en voedzaam voedsel is belangrijk voor je immuunsysteem. Kies bewust en zorg voor een gevarieerd menu met voldoende vitamines, mineralen, eiwitten en gezonde vetten.
3. Herstel van stress
Stress is onvermijdelijk, maar herstel is cruciaal. Dat hoeft geen stilzitten te zijn: wandelen in de natuur, mediteren of tijd maken voor een hobby helpt je tot rust te komen. In stressvolle periodes is het extra belangrijk om tijd te nemen voor herstel en ook aandacht te geven aan de andere tips in deze lijst.
4. Zoek de natuur op
Buiten zijn in het bos versterkt volgens verschillende studies je immuunsysteem. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Veel onderzoekers denken dat chemicaliën in de boslucht die door bomen en planten worden uitgescheiden een positief effect hebben.
Bosbaden heeft ook andere positieve effecten op het lichaam: het verlaagt je bloeddruk en je stressniveau, verhoogt je concentratie en helpt bij neerslachtigheid en slaapproblemen. Lees hier meer over de Japanse kunst van het bosbaden.
5. Beweeg regelmatig
Dagelijks bewegen, minder lang stilzitten en regelmatig sporten zijn goed voor je gezondheid en versterken je immuunsysteem. Geen tijd voor de fitness? Heel wat apps en websites bieden korte trainingssessies thuis. Regelmaat is belangrijker dan intensiteit.
6. Vermijd alcohol
Alcohol verzwakt de weerstand van je lichaam tegen virussen en bacteriën.
7. Stop met roken
Roken verhoogt je vatbaarheid voor infecties.
8. Zorg voor voldoende vitamine D
Neem in de herfst en de winter een vitamine D-supplement. Van mei tot september krijgen de meeste mensen voldoende vitamine D via het zonlicht, maar de rest van het jaar is een supplement aangewezen om het vitamine D-niveau op peil te houden. Te lage niveaus worden in studies gelinkt aan een verhoogd risico op COVID-19 en andere ziektes.
Het volstaat niet om je op een van deze tips te concentreren. Hoe meer gezonde gewoontes je combineert, hoe beter je immuunsysteem functioneert. En het mooie? Wat goed is voor je weerstand, helpt je ook om andere ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen van kanker te voorkomen.
Hoe kan Doktr je helpen?
Heb je vragen over je weerstand, vitamines of leefstijl? Via de Doktr-app krijg je snel contact met een erkende huisarts. Samen bekijken jullie wat je lichaam nodig heeft om je immuunsysteem te boosten.
