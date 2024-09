La dysfonction érectile, c'est quoi ?

La dysfonction érectile est l'incapacité d'obtenir et/ou de maintenir une érection suffisamment longtemps pour accomplir l'acte sexuel. La plupart des hommes sont confrontés à ce problème à un moment ou à un autre de leur vie.

Les problèmes augmentent avec l'âge et sont généralement mesurés au moyen d'un score de rigidité :

0 - Le pénis ne grossit pas.

1 - Le pénis grossit, mais ne durcit pas.

2 - Le pénis durcit, mais pas suffisamment pour la pénétration.

3 - Le pénis devient suffisamment dur pour la pénétration, mais n'atteint pas une rigidité complète.

4 - Le pénis devient complètement dur.

Si vous obtenez un score inférieur à 4, il est peut-être utile de demander de l'aide.

Les études montrent qu'un homme de plus de 40 ans sur deux pense souffrir d'un certain degré de dysfonctionnement érectile. Ainsi qu'il ressort d'une étude suédoise, 30 % des hommes âgés de 50 à 80 ans ne parviennent pas à avoir de rapports sexuels sans aide complémentaire.

Quels sont les symptômes du trouble de l'érection ?

Le trouble de l'érection est associé aux symptômes suivants :

Difficulté à obtenir une érection

Difficulté à maintenir une érection suffisamment longtemps

Diminution de la libido

Quelles sont les causes des troubles de l'érection ?

L'érection est un processus complexe impliquant le cerveau, les hormones, les pensées, les émotions, les nerfs, les muscles et les vaisseaux sanguins. Plusieurs facteurs peuvent donc être à l'origine de la dysfonction érectile. La cause est souvent une combinaison de facteurs physiques et psychologiques. Par exemple, une raison physiologique peut être à l'origine de la défaillance érectile, entraînant de l'anxiété et la crainte que l'érection ne fonctionne pas normalement, ce qui à son tour exacerbe les problèmes.

Si les troubles de l'érection surviennent soudainement ou dans différentes situations, il est plus probable qu'ils soient d'origine psychologique. En revanche, si les problèmes apparaissent progressivement au fil du temps, il est plus probable que la cause soit physique.

Causes physiques de la dysfonction érectile

Dans de nombreux cas, des causes physiques sont à l'origine du problème, surtout avec l'âge.

Les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

Maladies cardiaques

Athérosclérose (durcissement des artères)

Taux de cholestérol élevé

Hypertension artérielle

Diabète

Surpoids

Maladie de Parkinson

Sclérose en plaques (SEP)

Dépendance à l'alcool ou aux drogues

Tabagisme

Insomnie

Hypertrophie de la prostate

Lésions consécutives à une intervention chirurgicale, par exemple une opération de la prostate

Lésions nerveuses

Faible taux de testostérone

Effets secondaires de certains médicaments

Causes psychologiques de la dysfonction érectile

Le cerveau et l'ensemble de la vie émotionnelle jouent un rôle important dans la capacité à avoir une érection. De nombreux facteurs psychologiques peuvent avoir des répercussions sur la libido et être à la base d'un problème d'érection. Les facteurs psychologiques sont la cause la plus fréquente de dysfonctionnement érectile chez les jeunes.

Quelques exemples :

Dépression

Peur

Autres types de troubles mentaux

Stress

Chagrin

Problèmes relationnels

Expériences sexuelles négatives antérieures

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Bien que certains facteurs liés au mode de vie puissent être à l'origine de la dysfonction érectile, il ne suffit pas de modifier son mode de vie pour résoudre le problème si celui-ci est déjà présent. Les changements apportés au mode de vie sont un bon complément aux autres traitements.

Une mesure intéressante à prendre est la pratique régulière d'un exercice physique, en particulier d'un exercice qui fait vraiment transpirer et sollicite le système cardio-vasculaire. Des études montrent que l'exercice physique peut améliorer les performances érectiles.

Voici d'autres exemples de mesures à prendre pour éviter l'aggravation des problèmes d'érection :

Suivre un traitement en cas de diabète, de maladie cardiaque et d'autres maladies chroniques

Consulter en cas d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale

Arrêter de fumer

Limiter sa consommation d'alcool ou arrêter complètement de boire

Faire de l'exercice régulièrement

Éviter l'excès de poids, en particulier au niveau de l'abdomen

Éviter le stress prolongé

Traitement du trouble de l'érection

Le traitement du trouble de l'érection est adapté à la cause du problème. Si la cause est une autre maladie, il peut être nécessaire de la traiter. Votre médecin généraliste peut alors vous recommander différents types de traitement, vous en expliquer les risques et les avantages et trouver avec vous une méthode qui vous convient.

Quelques exemples de différents types de traitement :

Si le problème est dû à un faible taux de testostérone, le médecin vous prescrira des suppléments de testostérone, sous forme d'injections à administrer tous les trois mois ou de gel lubrifiant à appliquer tous les jours.

Médicaments sous forme de pilules. Il existe de nombreux types de pilules disponibles. Celles-ci agissent en favorisant l'afflux sanguin vers le pénis à partir du moment où il y a une stimulation naturelle du désir. Elles n'ont aucun impact sur la libido. Ce traitement ne convient pas aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de problèmes cardiaques ou prenant des médicaments pour des problèmes de vaisseaux sanguins.

Médicaments en injection pénienne ou intracaverneuse. Ils agissent en dilatant les vaisseaux sanguins du pénis de manière à augmenter le flux sanguin. Contrairement aux pilules, la stimulation sexuelle n'est pas nécessaire et l'érection s'obtiendra même si la personne n'est pas stimulée sexuellement.

On a recours à la psychothérapie lorsque le problème a des causes psychologiques ou en complément d'autres traitements.

D'autres dispositifs existent, tels qu'un anneau pénien ou une pompe à vide pour augmenter le flux sanguin.

Le traitement chirurgical est utilisé dans certains cas, lorsque les autres méthodes n'ont rien donné. Il peut consister en l'implantation d'une prothèse ou la reconstruction des vaisseaux sanguins du pénis.

Quand demander de l'aide ?

Demandez de l'aide lorsque vous êtes confronté de manière répétée à des problèmes d'érection.

Questions fréquentes

Ci-dessous quelques brèves questions et réponses sur la dysfonction érectile.