Qu'est-ce que la syphilis ?

La syphilis est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie qui s'installe sur la peau ou les muqueuses des organes génitaux ou de la bouche. La maladie est généralement divisée en syphilis précoce et syphilis tardive. Le stade tardif de la maladie peut causer de graves dommages au système nerveux, au cœur et au cerveau.

Aujourd'hui, la syphilis se guérit par antibiotiques, mais les conséquences douloureuses et visibles de la maladie ont fait des ravages dans le passé, lorsqu’aucun traitement efficace n’était encore disponible.

Quels sont les symptômes de la syphilis ?

Stade primaire : environ trois semaines après l'infection, une ou plusieurs plaies apparaissent, généralement sur les organes génitaux, autour de l'anus ou dans la bouche. Les lésions sont parfois invisibles à l’œil nu. Elles peuvent apparaître plus ou moins tôt, entre 10 jours et 3 mois après l'infection. Un gonflement des ganglions lymphatiques dans l'aine est également fréquent.

Bien que les lésions soient généralement indolores et guérissent d'elles-mêmes au bout d'un à deux mois, la maladie n’est pas guérie pour autant. L'infection est toujours présente et il est important de se faire soigner.

Stade secondaire : en l’absence de traitement, la maladie se propage dans le sang et entre dans sa deuxième phase. Celle-ci survient sept à dix semaines après l'infection.

Les symptômes les plus courants sont les suivants :

- Fièvre

- Gonflement des ganglions lymphatiques

- Éruption cutanée pouvant essaimer sur le corps et ressembler à une maladie de la peau

- Fatigue

- Douleurs articulaires

- Maux de tête

À ce stade, les symptômes sont diffus et il peut être difficile d'obtenir le bon diagnostic et le bon traitement. Si vous vous rendez dans un centre de santé en vue d’un traitement sans que la possibilité d’une transmission sexuelle ne soit évoquée, les symptômes peuvent s’assimiler à ceux de toute une série d'affections. Certaines personnes peuvent être asymptomatiques ou présenter des symptômes si légers qu'ils passent inaperçus. Vous pouvez toutefois infecter d'autres personnes même si vous ne présentez aucun symptôme.

Stade tertiaire, ou syphilis tardive : en l’absence de traitement pendant une longue période, la syphilis tardive peut avoir des conséquences graves et provoquer notamment des lésions sévères au cerveau, au système nerveux et au cœur.

Quelles sont les causes de la syphilis ?

La syphilis est causée par la bactérie Treponema pallidum, ou tréponème pâle. Elle se transmet principalement lors de rapports sexuels vaginaux ou anaux non protégés. Les rapports sexuels oraux peuvent également transmettre l'infection. Une autre voie de transmission est le sang. C'est pourquoi tous les donneurs de sang sont testés.

Quelle est la période d’incubation de la syphilis ?

La période d'incubation, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes, est de trois semaines à trois mois pour la première phase de la maladie (phase primaire) et de sept à dix semaines pour la deuxième phase de la maladie (phase secondaire). Ces deux stades couvrent les deux premières années de l'infection et sont connus sous le nom de syphilis précoce. C'est au cours de cette période que la maladie est contagieuse par contact sexuel.

Le troisième stade de la maladie (stade tertiaire) est appelé syphilis tardive. À ce stade, l'infection ne se transmet plus par voie sexuelle, mais peut encore être transmise par le sang. Avoir déjà souffert de syphilis ne vous immunise pas contre la maladie : vous pouvez être infecté plusieurs fois.

Aujourd'hui, les hommes sont plus nombreux que les femmes à contracter la syphilis. La propagation de l'infection est plus importante parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Vous pouvez vous protéger et protéger les autres contre la syphilis et d'autres IST en prenant les mesures suivantes :

Dépistage et traitement. Si vous pensez être infecté, faites-vous dépister afin d'obtenir un traitement rapide. Une syphilis non traitée peut entraîner de graves complications.

Si vous pensez être infecté, afin d'obtenir un traitement rapide. Une syphilis non traitée peut entraîner de graves complications. Prévenir votre entourage. Informez les personnes avec lesquelles vous avez eu des rapports sexuels afin qu'elles puissent se faire tester.

Informez les personnes avec lesquelles vous avez eu des rapports sexuels afin qu'elles puissent se faire tester. Vous protéger lors de rapports sexuels. La meilleure façon de se protéger est d'utiliser un préservatif pendant toute la durée du rapport sexuel. Cependant, un rapport protégé avec un préservatif n'est pas 100 % sûr, car le contact peau à peau avec une lésion syphilitique (chancre) n’est jamais exclu. La lésion peut se trouver en périphérie de la zone génitale. Par conséquent, un préservatif ne protège pas entièrement. Il est donc primordial de se faire dépister après tout rapport sexuel ou oral à risque avec une personne dont les antécédents ne sont pas connus et au cours duquel la protection n’était pas optimale.

Quel test de dépistage pour la syphilis ?

Pour dépister la syphilis, le test le plus courant est la prise de sang. Celle-ci peut être réalisée par un médecin dans le cadre d’un bilan sanguin et d’un examen clinique ou via un test rapide.

Quel est le traitement contre la syphilis ?

Le traitement consiste en des injections d'antibiotiques. La durée du traitement varie en fonction de l'ancienneté de l'infection. Il convient d’éviter toute relation sexuelle pendant le traitement et jusqu'à l’obtention d’un test de contrôle négatif.

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Si vous pensez avoir contracté la syphilis, vous pouvez vous faire dépister par un médecin, dans un centre de planning familial ou dans un centre hospitalier.

Questions fréquemment posées

Nous avons rassemblé ici quelques questions et réponses sur la syphilis.