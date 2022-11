Le virus de la rougeole est très contagieux. Il se loge dans le nez, la bouche et la gorge et peut infecter d'autres personnes via des gouttelettes de salive en suspension dans l'air. Il se transmet également au contact des mains ou par contact direct avec des objets contaminés.

Deux jours avant l'apparition des symptômes, l’enfant est déjà contagieux et le reste encore 4 jours après l'apparition des taches.