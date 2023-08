Qu'est-ce que les oreillons ?

Les oreillons (parotitis epidemica) sont une maladie très contagieuse causée par un virus qui affecte une ou les deux glandes salivaires. Elle se caractérise généralement par de la fièvre et un gonflement des glandes salivaires au niveau de l'oreille.

Quels sont les symptômes des oreillons ?

Les oreillons doivent leur nom à un gonflement en forme de sac à l'arrière de la mâchoire inférieure, devant l'oreille, et causée par le gonflement des glandes salivaires. Ce gonflement est presque toujours bilatéral, même s'il se manifeste d'abord d'un seul côté dans la plupart des cas.

Symptômes des oreillons :

Douleurs et gonflements des glandes d'un ou des deux côtés du visage

Mastication ou déglutition douloureuse

Céphalées

État de faiblesse et de fatigue

Sensation générale de malaise et vomissements

Fièvre. En cas d'oreillons, la fièvre monte souvent jusqu'à 39 ou 40 degrés au bout d'un jour, puis retombe après un ou deux jours.

Un tiers des enfants infectés sont asymptomatiques.

Les oreillons sont-ils contagieux ?

Le virus des oreillons est très contagieux. Il se propage par des gouttelettes de salive en suspension dans l'air (éjectées principalement en toussant et en parlant). Il peut également se transmettre par contact direct avec la salive d'une personne infectée, par exemple par les mains ou des surfaces ou objets contaminés.

Les premiers symptômes apparaissent 2 à 3 semaines après la contamination. Votre enfant est déjà contagieux avant même l'apparition des symptômes. La période de contagiosité commence 2 jours avant le gonflement de la joue et se termine 5 jours après.

Si votre enfant est vacciné, le risque qu’il tombe très malade après un contact avec un enfant contaminé est faible.

Quelles sont les complications possibles ?

Chez les enfants en bas âge, il existe un faible risque de méningite (environ 1/200), qui guérit généralement bien. Très rarement, une surdité peut se développer dans une oreille.

Chez les hommes adultes, les oreillons peuvent provoquer une inflammation des testicules, entraînant des douleurs et, dans des cas exceptionnels, la stérilité. Chez les femmes adultes, une inflammation des ovaires peut parfois se produire, entraînant des douleurs sur le côté gauche ou droit du bas-ventre. Une inflammation de la thyroïde et du pancréas peut également se produire.

Vaccination

Vous pouvez protéger votre enfant contre les oreillons en le faisant vacciner. Le vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin ROR) est gratuit et peut être dispensé par l'ONE à l'âge d'un an.

Un rappel est effectué à l'âge de 10 ans par le CPMS à l'école. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire vacciner votre enfant par votre médecin traitant ou votre pédiatre.

Traitement des oreillons

Il n'existe pas de médicament spécifique contre les oreillons. La fièvre et la douleur peuvent toutefois être traitées de manière symptomatique.

Après une semaine, le gonflement diminue et la guérison intervient généralement après deux semaines.

Que pouvez-vous faire vous-même contre les oreillons ?

Faites vacciner votre enfant.

Si vous suspectez les oreillons chez votre enfant, contactez votre médecin traitant.

Veillez à bien hydrater votre enfant.

Évitez les aliments acides, car ils peuvent irriter les glandes salivaires et provoquer des douleurs.

Mettez votre enfant au repos.

En cas de forte fièvre et/ou de douleurs importantes, donnez-lui du paracétamol (Perdolan).

Informez l'école/la garderie que votre enfant a les oreillons. Votre enfant ne peut pas fréquenter la garderie ni l'école. Il pourra y retourner au plus tôt 5 jours après le début du gonflement.

