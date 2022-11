Vous pouvez protéger votre enfant contre la rubéole en le faisant vacciner. Le vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin ROR) est gratuit et peut être dispensé par l'ONE à l'âge d'un an. Un rappel est effectué à l'âge de 10 ans par le CPMS à l'école. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire vacciner votre enfant par votre médecin traitant ou votre pédiatre.