Souvent, l'enfant ne se sent pas malade, mais une légère fièvre peut apparaître.

L'enfant a les joues rouges et une éruption rougeâtre en dentelle fait son apparition. De petites taches couvrent également le reste du corps, qui peuvent fusionner en plaques plus grandes et provoquer des démangeaisons.

Ces plaques disparaissent après une dizaine de jours, mais elles peuvent réapparaître après une exposition à la chaleur/au froid ou une séance d’exercices, par exemple.

Chez l'adulte (exceptionnel), la cinquième maladie provoque des douleurs articulaires aux mains et aux pieds, sans éruption cutanée notable.