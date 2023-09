Qu'est-ce que la migraine ?

La migraine est une crise aiguë de maux de tête sévères, se manifestant souvent d'un seul côté de la tête. Les crises de migraine peuvent varier par leur durée, leur nature et leur intensité. Les crises de migraine s'accompagnent souvent de nausées et d'une hypersensibilité au bruit et à la lumière.

Quels sont les symptômes de la migraine ?

Le symptôme le plus courant de la migraine est la récurrence de maux de tête violents. Une crise de migraine dure généralement de 4 à 24 heures, voire 72 heures si elle n'est pas traitée.

La fréquence des crises varie d'une personne à l'autre. Rares chez certaines, elles peuvent se déclencher plusieurs fois par semaine chez d'autres.

En règle générale, les migraines se caractérisent par les symptômes suivants :

aggravation en cas d'effort physique et lorsque l'on bouge la tête ;

sensation d'éclatement, de battements de coeur ou de pulsations ;

se manifeste généralement d'un côté de la tête, mais parfois aussi des deux côtés.

La céphalée peut se doubler des symptômes suivants :

hypersensibilité au bruit et à la lumière, voire parfois aux odeurs et aux contacts ;

fatigue et problèmes de concentration ;

ausées, haut-le-cœur et vomissements.

Les crises de migraine sont souvent suivies d'une sensation de somnolence, de fatigue et de confusion. Les mouvements brusques de la tête peuvent provoquer une réapparition temporaire de la douleur. Cet état est appelé phase de lendemain de veille, ou phase de postdrome.

Parmi les autres symptômes susceptibles de survenir après une crise figurent l'excitation et des symptômes similaires à des sensations exacerbées. En cas de crise grave, la fatigue peut persister pendant plusieurs jours.

Quelle est la cause d’une crise de migraine ?

La cause exacte des migraines n'est pas connue, mais les recherches indiquent que cette cause est multifactorielle. Lors d'une crise, on observe une interaction complexe entre les cellules nerveuses du cerveau, les nerfs et le système circulatoire.

L'hérédité constitue un facteur important et les migraines touchent davantage les femmes que les hommes. Les migraines sont plus fréquentes chez les femmes jusqu'à l'âge de 40 ans. Après cet âge, les problèmes diminuent.

Les problèmes de migraine surviennent généralement pendant la puberté. Ils sont plus rares chez les enfants. Lorsque ces derniers souffrent de migraines, les crises sont généralement plus courtes et ne durent qu'une demi-heure.

Les crises de migraine peuvent résulter de différents éléments déclencheurs et peuvent varier considérablement d'une fois à l'autre. Voici quelques exemples de déclencheurs courants :

Stress prolongé. Les migraines surviennent souvent à la fin d'une journée de travail ou le week-end.

Les migraines surviennent souvent à la fin d'une journée de travail ou le week-end. Changements hormonaux. De nombreuses femmes souffrent de migraines pendant leurs règles, qui s'accompagnent de nombreux changements hormonaux. Les contraceptifs contenant des hormones peuvent également aggraver les migraines, tout comme les changements hormonaux survenant pendant la grossesse ou la ménopause.

De nombreuses femmes souffrent de migraines pendant leurs règles, qui s'accompagnent de nombreux changements hormonaux. Les contraceptifs contenant des hormones peuvent également aggraver les migraines, tout comme les changements hormonaux survenant pendant la grossesse ou la ménopause. Certains aliments et boissons. Certains aliments et boissons peuvent déclencher une crise, comme le fromage, le chocolat, les oranges, le vin rouge, l'alcool et l'excès de café ou de caféine.

Certains aliments et boissons peuvent déclencher une crise, comme le fromage, le chocolat, les oranges, le vin rouge, l'alcool et l'excès de café ou de caféine. Modification du régime de sommeil. Le manque ou l'excès de sommeil, ou encore le décalage horaire peuvent déclencher des crises de migraine.

Le manque ou l'excès de sommeil, ou encore le décalage horaire peuvent déclencher des crises de migraine. Changements météorologiques. Les rayons du soleil et la chaleur, ainsi que les changements de pression atmosphérique, peuvent déclencher des migraines.

Qu'est-ce que la migraine avec aura ?

Certaines personnes souffrent de migraines avec aura. Il s'agit de symptômes transitoires du système nerveux, affectant principalement la vision, mais provoquant également d'autres symptômes tels que des picotements et des engourdissements, ou des difficultés d'élocution.

Les personnes souffrant de migraine avec aura ressentent généralement l'aura juste avant le début du mal de tête, mais elle peut également survenir pendant ce dernier. La phase d'aura dure entre une demi-heure et une heure. Voici quelques exemples :

Symptômes visuels, y compris clignotement, scintillement et vision double

Disparition de certaines parties du champ visuel

Perception de sons ou de musique

Fourmillements et engourdissements autour de la bouche et d'un bras

Difficulté à contrôler le corps

Difficultés d'élocution

La cause de l'aura dans la migraine n'est pas entièrement comprise, elle non plus. Plusieurs observations semblent toutefois indiquer qu'elle est liée à une vague d'activité électrique réduite dans le cerveau qui part de l'arrière pour se propager au cortex cérébral, suivie d'une diminution de la circulation sanguine. Ensuite, la circulation sanguine augmente à nouveau et le mal de tête survient. L'aura peut également survenir après le début du mal de tête. Le plus souvent, les migraines ne sont pas accompagnées d'une aura.

Que pouvez-vous faire vous-même contre la migraine ?

Vous pouvez faire vous-même certaines choses pour soulager les migraines et, dans certains cas, prévenir les crises. Voici quelques exemples :

Éviter le stress.

Établir une routine claire en matière d'alimentation et de sommeil.

Dormir suffisamment.

Faire de l'exercice régulièrement.

Vous pouvez soulager les crises de migraine :

en vous reposant dans une pièce sombre et calme ;

en évitant les odeurs et les bruits forts pendant la crise ;

en dormant ;

en appliquant des compresses froides sur le front ;

en prenant des analgésiques disponibles sans ordonnance.

Traitement des migraines

Les crises de migraine légères peuvent être soulagées par des analgésiques disponibles sans ordonnance. Il existe également des médicaments en vente libre spécifiquement destinés aux migraines, connus sous le nom de triptans.

Si vous souffrez de nausées, il peut être difficile de prendre des comprimés. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'opter pour un suppositoire ou un spray nasal antimigraineux. Les traitements sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris au début de la crise.

Si vous avez des crises plus graves ou des problèmes récurrents, il se peut que le recours à des médicaments disponibles sur ordonnance s'impose. Il existe des traitements plus efficaces pour les crises de migraine plus sévères.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si vous avez moins de 40 ans et que vous avez des crises occasionnelles de migraine légère que vous reconnaissez et pouvez traiter avec des médicaments en vente libre, vous n'avez pas besoin de consulter un médecin. La consultation d'un médecin est recommandée dans les cas suivants :

Si vous souffrez de migraines et que les médicaments que vous prenez ne vous soulagent pas.

Si vous souffrez de migraines récurrentes.

Ces symptômes nécessitent des soins d'urgence :

Si vous avez des crises de migraine qui durent plusieurs jours.

Si vous avez des symptômes d'aura qui ne disparaissent pas au bout de quelques heures.

Si vous avez soudainement un mal de tête que vous ne reconnaissez pas.

Si vos maux de tête s'accompagnent de fièvre.

Les médecins belges agréés sur l'app Doktr peuvent vous aider à évaluer les symptômes et vous prodiguer des conseils ou proposer un traitement. Si nécessaire, ils peuvent prescrire des médicaments.

